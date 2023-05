Was ist eine Cloud-Bereitstellung?

Cloud-Bereitstellung ist der Prozess der Bereitstellung einer Anwendung über ein oder mehrere Hosting-Modelle – Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) und/oder Infrastructure as a Service (IaaS) –, die die Cloud nutzen. Dazu gehören Architektur, Planung, Implementierung und Betrieb von Workloads in der Cloud.

Welche Geschäftsvorteile bietet die Cloud-Bereitstellung?

Mit einem effektiven Cloud-Bereitstellungsmodell erzielt ein Unternehmen zahlreiche Vorteile, darunter:

Automatisieren Sie den Strukturaufbau für die Bereitstellung von Code, Datenbanken und Anwendungsversionen, einschließlich Ressourcenbereitstellung. Kosteneinsparungen Kontrollieren Sie die Kosten durch verbrauchsabhängige Preise und eliminieren Sie investitionsintensive lokale Umgebungen.

Zugriff auf Anwendungen von jedem Ort und auf jedem Gerät, durch die Nutzung des Konnektivitäts-Backbones von CSPs. Betriebliche Effizienz Nutzen Sie die inhärente Automatisierung, die die Cloud ermöglicht, um die betriebliche Effizienz zu steigern und den Arbeitsaufwand der Mitarbeiter zu reduzieren.

Nutzen Sie Infrastruktur als Code und Entwicklung, Sicherheit und Ausführung(DevSecOps), um die Markteinführungszeit für neue Funktionen zu verkürzen und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Befähigte Anwender Steigern Sie die Produktivität, indem Sie Anwendern Self-Service-Optionen in der Cloud zur Verfügung stellen, z. B. Portale, DevOps-Pipelines sowie Dashboards für Führungskräfte und Betriebsabläufe.

Was sind einige Herausforderungen bei der Cloud-Breitstellung von Anwendungen?

Einige der wichtigsten Herausforderungen bei der Migration von Anwendungen reichen von hohen Investitionskosten für das Hosten der Infrastruktur bis hin zu langsameren Bereitstellungen, komplexen und kostspieligen Migrationen, unzureichenden Überwachungsmethoden, komplexen Systemintegrationen, dynamischen und saisonalen Workloads, Sperrfristen für das Infrastrukturhosting und Anwendungsschwachstellen.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, suchen Sie bei einem Anbieter von Cloud-Diensten nach Folgendem: