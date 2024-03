Dr. Ulrich Faisst ist derzeit Chief Technology Officer (CTO) für die Region Central Europe bei Cognizant. Dort ist er verantwortlich für die Wachstumsstrategie und stärkt gleichzeitig die Kund:innenorientierung und Technologieführerschaft des Unternehmens in der Region. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung und Umsetzung einer fokussierten regionalen Strategie, die Pflege und Strukturierung der Vertriebspipeline, die Zusammenarbeit mit CxO-Kund:innen zur Gestaltung größerer Transformationen und die Förderung strategischer Initiativen. Er arbeitet außerdem mit dem Marketing zusammen, um die Markenstrategie von Cognizant zu lokalisieren, verwaltet strategische Partnerschaften und betreut die Beziehung zum Consulting.

Ulrich kam 2020 als Chief Delivery Officer und Chief Technology Officer für die DACH-Region zu Cognizant. Vor seiner Zeit bei Cognizant war er unter anderem bei Trumpf und Carl Zeiss in leitenden Transformationsfunktionen tätig, mit einem Schwerpunkt auf der digitalen Transformation. Darüber hinaus arbeitete er als Program Manager für Bain & Company und die Fraunhofer Forschungsgruppe.

Ulrich verfügt über Expertise in Transformationsstrategien und -umsetzung, Automatisierung und KI, IoT, Cloud, Digital Engineering, SAP, Salesforce und anderen Bereichen. Er kann eine Erfolgsbilanz in den Bereichen Digitalisierung, Transformation und Automatisierung, einschließlich der Transformation von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen, Plattformen und Menschen vorweisen.

Als erfahrener und engagierter Experte hat Ulrich die Fähigkeit, erfolgreiche Transformationen voranzutreiben und herausragende Ergebnisse für seine Kund:innen zu erzielen. Sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für jedes Unternehmen, das seine Abläufe umgestalten und in der heutigen digitalen Wirtschaft an der Spitze bleiben will.

Ulrich lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Stuttgart. Er genießt Outdoor-Aktivitäten wie z.B. auf Reisen nach Kanada oder Skilanglauf. Außerdem jubelt er gerne seinem Lieblingsfußballverein, dem Karlsruher SC, zu.

LinkedIn »