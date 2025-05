L'IA d'entreprise de Cognizant et ses agents IA métier polyvalents offrent l'observabilité et l'ingénierie de l'expérience de bout en bout. Cette plateforme utilise l'IA pour proposer des conversations multilingues sur tous les canaux. Elle intègre ainsi des jeux de données et des systèmes dédiés à l'observabilité, la corrélation, les diagnostics, l'intégration et la correction automatique. Elle identifie les lacunes de connaissances, génère des recommandations intelligentes et filtre le bruit pour produire une analyse efficace des causes profondes. Vous bénéficiez ainsi de solutions en temps réel, d'une exécution automatisée, de 30 % d'augmentation de la productivité utilisateur et de 45 % d'efficacité en plus au niveau de l'automatisation.