Révolutionner les logiciels bancaires avec des produits qui accélèrent l'adoption du cloud.

En tant que leader mondial des logiciels bancaires, Temenos s'associe avec des banques et d'autres institutions financières pour transformer leurs activités et garder une longueur d'avance sur un marché en évolution. Temenos propose des logiciels de front office, de core banking, de gestion des paiements, de fonds et de fortune, nativement cloud ou indépendants du cloud, qui permettent aux banques d'offrir des parcours client cohérents et fluides et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Temenos croit fermement en l'importance de la collaboration pour générer de la croissance et obtenir les meilleurs résultats pour les clients. Nous nous associons aux meilleures organisations qui partagent notre vision pour donner à nos clients l'accès à un large éventail de ressources d'intégration de systèmes, et leur donner le choix des plateformes technologiques. Grâce à notre partenariat avec Cognizant, notre premier partenaire mondial d'intégration de systèmes, des entreprises comme la vôtre surpassent leurs concurrents : sur une période de sept ans, elles ont bénéficié en moyenne d'un rendement sur actifs plus élevé de 31 %, d'une rentabilité des capitaux propres plus élevée de 36 % et d'un ratio coûts/revenus inférieur de 8,6 points par rapport aux institutions financières utilisant des applications héritées.