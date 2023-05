Lorsque votre vision n'a aucune limite, vous avez besoin que les bons acteurs travaillent de concert pour la concrétiser.

Dell Technologies regroupe Dell EMC, Pivotal, RSA, SecureWorks, Virustream et VMware. En tant que partenaires, Cognizant et Dell Technologies rassemblent les capacités et les forces de nos meilleurs portefeuilles afin de fournir le framework essentiel à l'avenir numérique de votre organisation. Nous nous occupons de l'infrastructure, du cloud défini par le logiciel, de la mise en réseau, ainsi que du développement et de la sécurité spécifiquement cloud. Par conséquent, nous disposons d'une main d'œuvre plus forte et plus efficace, soutenue par une automatisation novatrice et une protection inébranlable.