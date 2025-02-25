Duck Creek Technologies
Échelle d'usage
Plus de 15
ans de partenariat
Plus de 850
professionnels
Plus de 650
certifications DC
Plus de 40
clients satisfaits
Plus de 30
mises en œuvre DCOD
Effets de l'IA
9
accélérateurs d'IA générative
Plus de 50 %
de réduction d'efforts dans les principaux flux de travail
25 à 35 %
de compression globale du calendrier du programme
3
accélérateurs actuellement en service
T2 2026
date du dernier lancement d'accélérateurs
Éléments de preuve
Plus de 850 spécialistes
Une présence mondiale de professionnels Duck Creek en Amérique du Nord, en EMEA, en Asie Pacifique et au Japon
Leader 2025 en innovation
Reconnue pour le premier lancement de Policy Active Delivery (PAD) et la première mise en exploitation de la filière santé
Plus de 300 000 idées
Propulsée par Bluebolt, notre plateforme propriétaire gère l'innovation de la conception aux effets concrets pour les clients.
Plus de 30 réussites avec DCOD
Expertise éprouvée dans la migration d'opérateurs complexes vers un socle SaaS cloud-native pérenne
Les trois vecteurs de la modernisation par IA
Solutions d'IA
Automatisation de la lecture des exigences pour générer des fichiers de configuration XML pour une réduction sensible des efforts manuels
Agents IA autonomes qui gèrent le cycle des réclamations au niveau des premiers avis de perte et de l'évaluation pour une réduction des retards manuels
Une plateforme low-code pour la migration des données et du contenu de bout en bout, quel que soit le système et le format
Plus connu sous le nom d'assistant de réclamation nouvelle génération de Cognizant, le gagnant du Hatch-A-Thon 2024 dote les experts en sinistres de réponses contextuelles produites par l'IA générative pour des recouvrements plus rapides.
Dote les petites entreprises d'informations personnalisées pour l'amélioration de la compréhension de l'assurance cyber et une couverture plus intelligente.
Récompenses
Au cours des 12 derniers mois, Cognizant et ses clients ont remporté quatre distinctions Duck Creek en innovation IA, en excellence de l'exécution et pour des réalisations historiques. Deux d'entre elles ont validé le leadership de Cognizant et deux autres ont souligné des résultats clients auxquels nous avons contribué.
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