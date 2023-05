Les assureurs ont besoin des bons outils pour s'adapter et réussir, à l'heure où le secteur évolue rapidement, et doivent suivre un processus à la fois efficace et rentable.

Cognizant est un partenaire Premier mondial du programme PartnerConnect™ de Guidewire, ce qui nous permet d'amorcer la transformation numérique d'un client sur la plateforme Guidewire. Ce partenariat fournit aux compagnies d'assurance une plateforme logicielle IARD de référence et un outil d'intégration avancé pour leur transformation numérique. Nous assistons les compagnies d'assurance tout au long du cycle de mise en œuvre, partout dans le monde, en associant notre expérience approfondie en matière d'exécution et un ensemble robuste d'accélérateurs et d'outils conçus pour favoriser le succès de la mise en œuvre et obtenir des résultats prévisibles et une réelle valeur métier.