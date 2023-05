La tension du monde du travail moderne tient à ce qu'il est divisé entre bureaux et individus, tout en exigeant que tout fonctionne de concert (personnes, produits et informations), jusqu'aux derniers bits et octets.

TIBCO stimule les activités numériques en favorisant une prise de décision éclairée et la mise en œuvre d'actions plus rapides et plus intelligentes via le TIBCO Connected Intelligence Cloud. Des API et des applications d'entreprise et de logiciel en tant que service aux appareils et aux individus, TIBCO interconnecte tout, en capturant des données en temps réel, où qu'elles se trouvent, et en augmentant l'intelligence de votre entreprise grâce aux informations analytiques. Des milliers de clients à travers le monde comptent sur TIBCO pour créer des expériences percutantes, dynamiser les opérations et encourager l'innovation.