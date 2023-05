Dans la course à la transformation numérique, aucun fournisseur ne peut créer seul la valeur dont les entreprises ont besoin pour être compétitives et prospérer.

Pour ce faire, il faut des solutions éprouvées et une grande expertise, deux attributs clés qui définissent également le partenariat entre Micro Focus et Cognizant. En travaillant main dans la main, nous vous fournissons les outils essentiels dont vous avez besoin pour construire, exploiter, sécuriser et analyser des entreprises de toute taille dans un monde en constante évolution. Notre partenariat accélère votre transition numérique à l'aide de solutions couvrant le déploiement du DevOps dans votre entreprise, la gestion informatique hybride, la sécurité, les risques et la gouvernance, ainsi que les analyses prédictives.

En alliant l'expertise de Cognizant en intelligence artificielle et les « agents logiciels » dans les portefeuilles d'Application Delivery Management (ADM) et de sécurité de Micro Focus, nous aidons les entreprises à créer, et à offrir, des applications de classe mondiale pour naviguer dans un cyber-paysage complexe et accélérer la commercialisation.