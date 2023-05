Digital Learning

Damit die Menschen zur richtigen Zeit und mit der richtigen Lernmethode lernen, müssen wir unsere Lernlösungen so gestalten, dass die Bedürfnisse der Lernenden im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen.

Ob es um die Entwicklung von Virtual-Reality-Strategien für die Schulung von Versicherungsvertretern geht oder um live gefilmte Mikro-Learning-Nuggets für die Schulung von Fußballtrainern in Erster Hilfe, um realitätsnahe Simulationen zur Förderung der Benutzerakzeptanz in komplexen Anwendungen oder um zeitgemäße Hilfsmittel zur Unterstützung der Leistung von Mitarbeitern in Schnellrestaurants - die Lernenden und ihre Herausforderungen treiben unsere Lösungen an und prägen sie.

Einige unserer bedeutenden Arbeiten in diesem Bereich haben dazu geführt, dass unsere Strategie zur Benutzerakzeptanz ADAPT (Erfahren Sie mehr) für einen globalen Reifenriesen die Einführung in Unternehmen unterstützt hat. Ein renommierter Robotik-Kunde in Deutschland setzt sein fünfjähriges Engagement mit uns fort, um Mitarbeiter und Kunden in den Grundlagen der Robotik zu schulen; die größte globale Suchmaschine arbeitet mit uns für Agententrainingsprogramme zusammen, und wir haben erfolgreich mit einem Pharmariesen in Deutschland für seine Kommunikations- und Lerndesignprogramme zusammengearbeitet.