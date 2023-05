In meinem ersten Job als Volljuristin hatte ich ein totales Aha-Erlebnis, was Frauen im Beruf und die Marginalisierung von Müttern im Job angeht. Dort habe ich miterlebt, was mit Müttern im Job passieren kann und ich wusste sofort, dass ich das für mich nicht will. Frauen haben nach ihrer Elternzeit keine verantwortungsvollen Aufgaben und keine großen Projekte mehr bekommen, sondern meist im Backoffice in Teilzeit gearbeitet.

Herausforderungen anzunehmen, ist der beste Weg neue Dinge zu lernen. Ich war damals mit Abstand die jüngste in einem großen Team. Obwohl ich noch nicht viel Erfahrung hatte, bekam ich schnell die Möglichkeit einen großen und komplexen Kooperationsvertrag zu verhandeln. Ich wurde direkt ins kalte Wasser geworfen, aber es hat sich gelohnt: Ich habe die Herausforderung angenommen und am Ende hatten wir einen super Vertrag verhandelt. Das war für mich ein wichtiges Learning: Ich muss Herausforderungen annehmen und nicht so viel darüber nachdenken. Wenn sich Türen auftun, muss man sich trauen und die Selbstzweifel beiseite räumen. Ich habe dadurch schnell wahnsinnig viel gelernt und bin ein ganzes Stück vorangekommen. Ich habe gemerkt, dass ich locker mithalten kann, weil ich mich einfach getraut habe, es auszuprobieren.

Zu Cognizant kam ich über einen Headhunter, wobei mein zukünftiger Vorgesetzter mein vorheriger Verhandlungspartner war. Wir kannten uns also schon und wussten, dass es passt. Kurz nach dem Start, habe ich meine Tochter bekommen. Meine Auszeit habe ich aufgrund vorheriger Erfahrungen bewusst kurzgehalten und auch während meiner Abwesenheit habe ich mich zu den Entwicklungen im Unternehmen informiert. Mein Chef hat mir auch nach dem Wiedereinstieg die Möglichkeit gegeben große Verträge zu verhandeln. Wir beide wussten, dass ich das kann und es gab keinen Grund mein Potential nicht mehr zu nutzen, nur weil ich jetzt Mutter bin. Es ist wichtig, dass die Personen in der eigenen Managementlinie das Potential ihrer Mitarbeiter:innen erkennen und es fördern. Das ist bei Cognizant für mich immer der Fall gewesen: Ich hatte nie das Gefühl, dass mir etwas nicht zugetraut wird. Für mich ist es normal in Verhandlungen mit 20 Männern am Tisch zu sitzen, aber ich habe gelernt mich davon nicht einschüchtern zu lassen, weil ich weiß, dass ich genauso viel kann.

Zwei Faktoren sind entscheidend, wenn es darum geht Kind(er) und Karriere unter einen Hut zu bekommen: Flexibilität des Arbeitgebers und ein zuverlässiges Netzwerk. Ich kann nicht abstreiten, dass es hart war und ich auch teilweise abends und am Wochenende gearbeitet habe, um etwas rechtzeitig fertig zu bekommen, aber ich war und bin sehr flexibel in meinen Arbeitszeiten.

Zudem teilen mein Partner und ich uns die Betreuungsaufgaben. Für meinen Partner ist es genauso selbstverständlich sein Kind zu betreuen, wie das für mich der Fall ist. Karriere und Kind funktioniert für mich nur, wenn man die Unterstützung des Partners oder ein anderweitiges Netzwerk hat. Das können die Großeltern, befreundete Eltern und Nachbarn sein, oder auch Kita und Babysitter, aber es erfordert Organisation.

Trotzdem hat sich meine ganze Welt verändert, seitdem ich Mutter bin. Und auch ich bin hin- und hergerissen zwischen verschiedenen Ansprüchen an mich selbst. Einerseits will ich im Job alles geben und mich weiterentwickeln, andererseits will ich auch eine gute Mutter sein. Der Spagat zwischen Kind und Karriere ist ohne Frage heftig. Ich gehe aber sehr offen damit um. Ich arbeite hart, aber wenn ich aufgrund meines Kindes einen Termin nicht einhalten kann, benenne ich das auch. Es muss normaler werden, dass Menschen auch ein Privatleben haben. Ich will zeigen, dass man verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen kann und trotzdem ein oder mehrere Kinder großziehen kann. Klar, gibt es da Sachen, die ich nicht mache oder machen kann. Da geht eben mein Mann zum Elternabend oder zum Kindergeburtstag gibt es Backmischungs-Muffins. Es ist okay nicht überall perfekt zu sein. Frauen müssen lernen andere Frauen in den Prioritäten, die sie setzen, gelten zu lassen.

Ich bewundere alle Frauen in Führungspositionen, weil ich genau weiß, was dazu gehört. Meiner Erfahrung nach sind Frauen in Führungspositionen nicht nur gleich gut, sondern oft besser qualifiziert als ihre männlichen Kollegen, weil sie oft einen härteren Weg hinter sich haben. Ich finde es auch wichtig, dass Frauen es nicht mit stereotypischen männlichen Mitteln, wie männlichem Auftreten und Ellbogenmentalität an die Spitze kommen. Wir haben unsere eigenen Qualitäten und diese weibliche, oft empathischere Sichtweise ist etwas, das sowohl im Unternehmen als auch in der Gesellschaft mehr Raum bekommen muss. Es kann und darf nicht das Ziel sein, dass Frauen männlicher sind als jeder Mann, um in Führungspositionen zu kommen. Außerdem wünsche ich mir mehr Solidarität unter Frauen. Wer unterstützt uns, wenn wir uns nicht gegenseitig unterstützen? Um es mit Madeleine Albright zu sagen: „There is a special place in hell for women who do not support other women“.

Ich denke, dass wir immer mehr von den klassischen Rollenbildern wegkommen. Es ist mir wichtig unseren Kindern zu vermitteln, dass eine paritätischere Aufteilung der Aufgaben uns allen guttut und nicht alle Männer sich zudem in der Pflicht sehen wollen Alleinverdiener zu sein. Hier müssen sich auch politisch und strukturell noch einige Dinge ändern, damit wir letztlich immer mehr Frauen in der Führungsebene sehen können, aber ich denke wir sind auf einem guten Weg.