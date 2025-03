Cognizant hat im Corporate Equality Index (CEI) 2023–2024 der Human Rights Campaign Foundation, dem führenden US-amerikanischen Benchmarking-Bericht zur Messung von Unternehmensrichtlinien und -praktiken in Bezug auf die Gleichstellung von LGBTQ+-Personen am Arbeitsplatz, einen Wert von 100 erreicht.

Die Ergebnisse des CEI 2023 zeigen, wie Unternehmen LGBTQ+-freundliche Arbeitsplatzrichtlinien fördern. Die Bemühungen von Cognizant, alle CEI-Kriterien zu erfüllen, brachten dem Unternehmen eine Punktzahl von 100 und die Auszeichnung mit dem Equality 100 Award: Leader in LGBTQ+ Workplace Inclusion ein.