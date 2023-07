Als die "On the Run II"-Stadiontour von Beyoncé und Jay Z durch Texas führte, hatte ich Glück und konnte ein Ticket ergattern. Es war nicht mein erstes Beyoncé-Konzert, aber es war das denkwürdigste. Und warum? Das Publikum erlebte die wahre Beyoncé.



Bey war schon immer eine phänomenale Künstlerin. Mit Songs, die widerspiegeln, was in ihrem Leben passiert ist und in denen sie über die Dinge spricht, die ihr wirklich wichtig sind, hat sie die Messlatte noch höher gelegt. Sie singt über die Untreue ihres Mannes. Von ihrer Berühmtheit und welchen Einfluss sie auf ihre Person hat. Darüber, wie man es schafft, dass dabei Freundschaften nicht auf der Strecke bleiben. Beobachter können den Unterschied sehen und fühlen. Beyoncé hat ihre Maske abgelegt und zeigt ihr wahres Gesicht. Es hat Jahre gedauert, bis sie ihrem Publikum gegenüber so authentisch, so offen war. Und ihre Fans identifizieren sich mit ihr – und bewundern sie noch mehr.

In Anbetracht der Tatsache, dass Arbeitsplätze immer diverser und integrativer werden, können auch wir von Beyoncé lernen: Wenn wir unser wahres, authentisches Ich zeigen, fällt es den Menschen leichter, sich mit uns zu identifizieren. Im Gegenzug können wir besser mit unseren Kolleg:innen in Kontakt treten, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, sexuellen Orientierung oder Religion.

Authentisch sein, kann verschiedene Formen annehmen, z. B. das Teilen unverwechselbarer, innovativer Ideen, auch wenn diese für Kolleg:innen ungewöhnlich oder verwirrend sein mögen. Wenn Sie zu Ihrer Wahrheit stehen, gewinnen Sie den Respekt Ihrer Kolleg:innen, können noch mehr Ideen einbringen und haben mehr Energie, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren, anstatt zu verbergen, wer Sie wirklich sind.

Die Verantwortung, du selbst zu sein

Schon vor ihrer "On the Run II"-Tour hat Beyoncé gezeigt, was es heißt authentisch zu sein. Auf dem Coachella-Musikfestival im April lieferte sie einen zweistündigen Auftritt, der eine Hommage an die schwarze Kultur und an historische schwarze Colleges und Universitäten darstellte. Ihr Auftritt machte die Welt mit "Lift Every Voice and Sing" bekannt, das oft als schwarze Nationalhymne bezeichnet wird. Unterstützt von einer Marschkapelle und Tänzer:innen präsentierte Beyonce eine Step-Show und eine Aufnahmezeremonie für die Mitglieder ihrer eigenen fiktiven Verbindung - nach dem Vorbild schwarzer griechischer Verbindungen; für viele Personen im Publikum ein unbekanntes Konzept. Nach dem Auftritt schrieb Beyoncés Mutter Tina Knowles in einem Instagram-Post, sie habe „Angst, dass das überwiegend weiße Publikum auf dem Coachella verwirrt sein könnte, weil die schwarze Kultur etwas ist, was sie vielleicht nicht verstehen." Aber Beyoncé ließ sich nicht entmutigen: „Ich habe sehr hart gearbeitet, um an den Punkt zu gelangen, an dem ich eine echte Stimme habe, und an diesem Punkt in meinem Leben und meiner Karriere habe ich die Verantwortung, das zu tun, was für die Welt am besten ist, und nicht das, was am populärsten ist."

In ähnlicher Weise kann es eine Weile dauern, bis wir in unserer Karriere an einem Punkt sind, an dem wir uns wohl genug fühlen, unser authentisches Selbst zum Ausdruck zu bringen. Der Zeitpunkt kann davon abhängen, wie lange wir die Stelle bereits innehaben und wie die Kultur unseres Unternehmens ist.

Sobald wir jedoch an diesem Punkt angekommen sind, liegt es in unserer Verantwortung, unsere Einzigartigkeit zum Vorschein zu bringen. Unauthentisch zu sein ist wie Vielfalt ohne Inklusion: Man erscheint zwar zur Arbeit, aber bringt die eigenen einzigartigen Gedanken und Gefühle nicht ein, von denen alle profitieren können.

Beyoncés Echtheit und Authentizität zeigt sich in ihrer gesamten Arbeit, in ihren Auftritten, ihrer Musik, ihren Zeitschriftencovern und sogar in ihren Instagram-Posts. Gegen Ende der "On the Run II"-Tour teilte Beyoncé den folgenden Instagram-Post: „Heute Abend ist die erste der letzten 10 Shows von OTRII. Ich tue das, was ich am meisten liebe, mit den Menschen, die ich am meisten liebe. Ich wünschte, es würde nie enden."

Es steht außer Frage, dass Kolleg:innen keine Fans und unsere Arbeitsplätze keine Arenen sind. Aber Authentizität geht über Popkultur hinaus und hat für uns alle eine Bedeutung. Sie kann uns die Chance geben, unsere beste Arbeit zu leisten und gleichzeitig die Arbeit zu tun, die wir lieben. Was wir also von Beyonce lernen können? Bei unserer eigenen Arbeit so authentisch zu sein wie sie bei ihrer Arbeit.