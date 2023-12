Die Stadt aus der Perspektive des Metaverse - die virtuelle Welt wird die Stadt nicht zerstören, sie aber entscheidend verändern.

Die Stadt als Auslaufmodell

Zu Beginn der Pandemie sagten einige atemlos voraus, dass es in dichten Stadtzentren bald mehr Unkraut als Einwohner:innen, Arbeiter:innen oder Käufer:innen geben würde. Was würde dann der Aufstieg des mächtigen Metaversums mit dem Stadtbild anstellen, fragten die Autor:innen dieses kürzlich erschienenen Artikels in der Harvard Business Review: "Wird es letztendlich die große Umwälzung sein, die die Rolle der Städte auslöscht?"

Ihre Antwort lautet: Nein. Und das aus gutem Grund. Seit dem 19. Jahrhundert, so die Autor:innen, haben aufeinander folgende Innovationswellen "den Niedergang des physischen Standorts und den Tod der Städte vorausgesagt. Immer wieder haben sich solche Prognosen als falsch erwiesen".

Aber täuschen Sie sich nicht: Der koviduelle Wandel, insbesondere die Remote-Arbeit, hat die Städte in Aufruhr versetzt. Die Zukunft der Stadtzentren ist mit der des Büros verknüpft, und die US-Bürobelegungsraten, um einen Indikator zu nennen, liegen bei weniger als der Hälfte des Niveaus vor der Pandemie. Und das Metaverse hat das Potenzial, die Art und Weise, wie wir Arbeit, Einkaufen und Freizeit erleben, zu beeinflussen.

Der Standpunkt von Cognizant

Wenn man sich den Untergang des Büros vorstellt, geht es oft um die Vorstellung von Mitarbeiter:innen, die vollständig in eine digitale Welt mit virtueller Realität (VR) eintauchen und nicht mehr in ein Stadtzentrum pendeln müssen, sondern nur noch in einem kleinen Raum in ihrem Zuhause arbeiten.

Duncan Roberts, Vordenker und Futurist bei Cognizant, ist der Meinung, dass der Einsatz von VR zwar Vorteile für die Arbeit und die Zusammenarbeit aus der Ferne mit sich bringt, dass aber "der Begriff des Metaversums nuanciert ist; es geht nicht darum, das Physische durch das Digitale zu ersetzen".

Roberts sagt, dass eine Reihe von Technologien und Philosophien zusammenkommen, die die Art und Weise verändern werden, wie wir unsere urbanen Zentren, einschließlich des Arbeitsplatzes, betrachten. Eine davon ist Augmented Reality (AR). Rudimentäre, telefonbasierte AR verändert bereits die Art und Weise, wie wir mit Städten interagieren. Google Maps kann jetzt in Echtzeit Wegbeschreibungen anzeigen, die über die reale Welt gelegt werden, und Niantic (der Hersteller von Pokémon GO) baut Lightship VPS, eine Möglichkeit, AR-Erlebnisse durch präzise Positionsbestimmung mit anderen zu teilen.

Dieses "Metaverse der realen Welt" wird zweifelsohne die Beziehung zwischen der Bevölkerung und ihrer Umgebung verändern, wenn AR-Funktionen in AR-Brillen, Brillen und anderen Displays Einzug halten und eine breitere Nutzung anregen. Öffentliche Informationen, Wegbeschreibungen, Werbung, Computermonitore und sogar Außendienstmitarbeiter:innen können digital angezeigt werden - jedoch innerhalb einer physischen Umgebung und ergänzend dazu.

Diese Verschmelzung des Physischen mit dem Digitalen ist vielleicht nicht das, was uns heute sofort in den Sinn kommt, wenn wir uns das Metaversum vorstellen, meint Roberts, "aber täuschen Sie sich nicht: Die beiden sind unaufhaltsam miteinander verbunden, und die Technik ist bereit, die Vorteile von heute zu nutzen."