Was bietet Ihnen KI für Vorteile im Underwritinggeschäft?

Verwandeln Sie Ihr Firmenkundensachgeschäft für Midmarket- bis Corporategeschäft, bei dem für jeden Kunden individuell die Prämie für das zu versichernde Risiko kalkuliert wird, in ein positives Erlebnis für Ihre Zielgruppe. Wie das funktioniert?

Schnell ins Rennen mit unstrukturierten Daten

Holen Sie die unstrukturierten Daten aus ihrem Dornröschenschlaf. Erkennen Sie den Wert dieser Daten für eine Angebotsabgabe, die Sie von der Konkurrenz abhebt. Machen Sie aus unstrukturierten Daten (in Mails, auf Papier, Excel und Word) die bisher in Abläufen aufwendig erfasst wurden, automatisiert strukturierte Daten. Nutzen Sie die gewonnenen Daten auf Grundlage von KI-gesteuerten Prozessen. Als Ergebnis können Sie ein präzises, personalisiertes, den rechtlichen Bestimmungen entsprechendes Angebot schnell ins Rennen schicken. In dem Moment, indem sich der Kunde oder die Kundin in dem Angebot wiedererkennt, heben Sie die Kund:innenzufriedenheit auf ein neues Level. Sie setzen sich ab von Ihrer Konkurrenz.

Ihre Versicherungsspezialist:innen konzentrieren sich auf Prozesspunkte für die Spezialwissen benötigt wird. Denn gut integrierte KI nimmt ihnen leichte Aufgaben ab. Es bleibt mehr Zeit, um wichtige, den Versicherungsnehmer:innen adäquate, auf allen verfügbaren Daten basierende, Entscheidungen zu treffen. Ziel ist es, die passenden Angebote schneller als die Konkurrenz zu erstellen.

Vereinfachen Sie zielgerichtet Prozesse

Das ist die nächste Generation des Underwritings mit KI. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass KI in verschiedenen Unternehmensbereichen integriert, Produktivität steigert, Effizienz erhöht und neue Möglichkeiten bietet, Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Die entscheidende Verbesserung im Underwriting-Verfahren ist die KI-gesteuerte Erstellung von Vorschlägen für mögliche Angebote.

Ganz wichtig hierfür ist die Fähigkeit der KI aus unstrukturierten Daten, strukturierte Datenformate zu erstellen. Gerade deren Auswertung können den entscheidenden Vorteil bieten für die personalisierte Angebotserstellung. Zusätzlich werden vorhandene Daten sinnvoll genutzt. Ein Kunde muss nicht Dinge erneut erklären. Die Informationen, die es schon über ihn gibt, können sinnvoll in der Angebotserstellung berücksichtigt werden.