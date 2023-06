Herausforderungen in den einzelnen Bereichen beim Einsatz von Metaverse Technologien

Obwohl das Metaverse viele positive Aspekte mit sich bringt, gibt es eine Reihe von grundlegenden Herausforderungen, die bei der Entwicklung neuer immersiver Welten in großem Maßstab berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören u. a:

- Infrastruktur: Die Grundlage des Metaverse wird auf wichtigen Infrastrukturkomponenten wie Blockchain, 5G-Einführung und Edge-Infrastruktur beruhen. Daher muss sich jedes Unternehmen sorgfältig um ein besseres Verständnis dieser Infrastrukturüberlegungen bemühen und Schritte unternehmen, um sie in das eigene Geschäftsmodell einzubinden.

- Cybersicherheit: Hardware-Hacking, Identitätsdiebstahl oder Ransomware-Angriffe gibt es bereits im Web 2.0, daher ist es nicht überraschend, dass Cybersicherheit im Metaverse immer wichtiger wird. Die Verwendung von AR/VR-Geräten wird zum Einfallstor für Phishing-Angriffe werden, um Zugang zu persönlichen Informationen und Daten zu erhalten.

- Rechte an geistigem Eigentum: In dem Maße, in dem das Metaverse den Automobilherstellern Möglichkeiten für Co-Creation, Zusammenarbeit und neue Geschäfte eröffnet, stellt sich die Frage nach den Rechten an geistigem Eigentum. Derzeit gibt es keinen etablierten Rechtsrahmen, und diese entmaterialisierte Welt wird neue rechtliche Fragen aufwerfen. Die Europäische Kommission wird die Regeln für die gemeinsame Schaffung von geistigem Eigentum festlegen müssen.

- Datenschutz: Das Metaverse wird neue Kategorien personenbezogener Daten hervorbringen. Zum Beispiel Interaktionen, Fahrstil, Autokäufe oder Bewegungen, Mimik und Gesten in der Umgebung. Es wird Dinge über Person offenbaren, die dokumentiert werden können, einschließlich sensibler Informationen. Die Regulierungsbehörden werden festlegen müssen, wer für die Verarbeitung von Daten im Metaverse verantwortlich ist, wie eine Zustimmung erteilt werden kann und wer bei Datenverlust oder -Diebstahl verantwortlich ist.

- NFT: NFTs sind einzigartige digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain gespeichert sind. Sie werden zum Kauf oder Co-Kauf eines Autos verwendet. Im Metaverse könnte man einen bestimmten Anteil an einem Auto besitzen. Es muss ein rechtlicher Rahmen definiert werden, um das Besitzrecht an einem Auto zu definieren und den Besitzanteil auszuweisen. Wenn man ein Auto als digitalen Vermögenswert (NFT) kauft, zeichnet die Blockchain-Technologie alle Informationen und Transaktionen auf, die über diese NFTs stattgefunden haben. Da man diese nicht löschen kann, stellt sich die Frage nach der Anwendung der Datenschutz-Grundverordnung (GDPR), z. B. das Recht auf Datenlöschung oder das Recht auf Datenberichtigung. Diese Herausforderungen müssen gelöst werden.

- Wirtschaft und Plattformen: Kryptowährungen, dezentrales Finanzwesen und NFTs sind für ein dezentrales Metaverse unverzichtbar. Es wird ein strenger regulatorischer Rahmen erforderlich sein, um größere Risiken zu vermeiden. Die Sicherheit der Wallets gegen Hacking muss gegeben sein. Lösungen hierfür könnten Backups, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Seed-Wörter und Wiederherstellung sein.

Wie geht es weiter?

Die Fortschritte in der digitalen Technologie werden sich in Zukunft immer stärker auf die Automobilindustrie auswirken, und vorausschauende Automobilhersteller nutzen bereits ihre Möglichkeiten. Virtuelle Darstellungen ihrer Produkte, Produktionsstätten und Lieferketten durch das Metaverse können Automobilherstellern helfen, ihre Effizienz, Qualitätskontrolle und ihren Service zu verbessern.

Um die Zukunft der Automobilindustrie zu meistern, müssen Marken agil bleiben, den Fortschritt im Auge behalten und die Beziehung zu Kund:innen pflegen. Und genau das ermöglichen wir den größten Automarken der Welt.

Wissen Sie, wo und wie Sie anfangen sollen? Unser Cognizant Metaverse Thought Leadership Team kann Ihnen helfen, Ihre Fragen zu klären. Gemeinsam können wir einschätzen welchen Einfluss das Metaverse auf Ihr Unternehmen haben wird und welche Möglichkeiten es bietet. Von der Entmystifizierung bis hin zum Aufbau von Lösungen in großem Maßstab - wir haben alles im Blick. Wir können gemeinsam mit Ihnen die kurz-, mittel- und langfristigen Vorteile ermitteln, die das Metaverse für Ihre Marke haben kann. Nach unserem Verständnis sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Wir werden mit Ihnen zusammenarbeiten, um eine strategische Vision für das Metaverse, Ihre Marke und Ihre Zielgruppe zu entwickeln.

Unser fundiertes Wissen in der Automobilbranche bietet unseren Kund:innen Komplettlösungen. Mit unseren kompetenten Partnern bieten wir der Branche neue Möglichkeiten, in größerem Maßstab zu agieren. Neben unserer Beratungs- und Technologieexpertise kennen wir uns bestens mit Automotive-Prozessen, Customer Journeys, Operational Excellence, Nachhaltigkeit, Automotive Engineering und Car-IT aus.

Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrer Metaverse-Reise zu unterstützen, wenn auch Sie der Meinung sind, dass genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist.