Was machst du bei Cognizant? Beschreibe bitte kurz deine Rolle und deine Aufgaben bei Cognizant.

In meiner Rolle als CMO Southern and Central Europe unterstütze ich unsere lokalen Head of Marketing in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Frankreich, Spanien und dem Mittleren Osten. Dazu gehört die Koordination der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Regionen, aber auch, sofern nötig, die Unterstützung im Tagesgeschäft. Außerdem bin ich der Ansprechpartner für die Führungskräfte der einzelnen Regionen und initiiere und leite länderübergreifende Programme und Kampagnen.

Was sind die aktuell größten Herausforderungen der Marketingbranche?

Die Möglichkeiten Marketing zu machen sind heutzutage immens. Durch die Digitalisierung und sich immer weiter entwickelnde Technologien, wie z.B. das Metaverse, ergeben sich neue Chancen im Bereich Marketing. Die größte Herausforderung hierbei ist es, herauszufinden wo und wie wir die wirklich relevanten Personen erreichen können. Vor allem in Deutschland sehen wir uns stark mit regulatorischen Themen wie GDPR konfrontiert, die wir bei der Kommunikation berücksichtigen müssen. In Deutschland haben wir zudem das Thema der flachen Hierarchien. Unsere Zielgruppe sind IT-Entscheider:innen und diese sind oft nicht im C-Level, sondern die Budgets sind hier auf der Ebene darunter angesiedelt.

Seit 2022 hat Cognizant eine Partnerschaft mit EintrachtTech. Welche Möglichkeiten bietet uns die Partnerschaft mit dem Technologiepartner der Eintracht Frankfurt?

Als Unternehmen im Bereich IT Service Provider und Consulting haben wir nicht viel mit Emotionen, sondern viel mehr mit rationalen Themen zu tun. Fußball dagegen ist ein sehr emotionales Feld und es erlaubt uns, unsere Zielgruppe mit Beispielen aus dem Alltag anzusprechen, die etwas in ihnen auslösen. Wer möchte schon ein wichtiges Tor verpassen, weil er oder sie in der Schlange am Bierstand steht? Die Projekte, wie z.B. das Crowd Management, die wir mit EintrachtTech machen, sind wirklich spannend und haben spürbaren Impact beim nächsten Stadionbesuch.



Noch gespannter bin ich auf das Thema Sustainability. Wie kann ein IT-Unternehmen wie Cognizant einen Fußballverein dabei unterstützen nachhaltiger zu werden? Hier geht es nicht mehr nur um Fußball, sondern darüber hinaus um Themen, die uns aktuell alle beschäftigen. Dieses über den Tellerrand schauen finde ich wahnsinnig interessant.

Du bist schon seit über zehn Jahren im Unternehmen. Hast du Tipps, wie man sich in einem so großen Unternehmen wie Cognizant zurechtfindet?

Ich kam als Teil einer Akquisition zu Cognizant. Hier wurde die lokale Marketingabteilung ein Stück weit vergessen, da der Fokus auf anderen Bereichen lag. Daraus haben wir letztlich das Beste gemacht: Wir haben uns durchgefragt, nach Hilfe gesucht und so schnell ein Netzwerk aufgebaut und wertvolle Kontakte geknüpft. Von diesem Netzwerk innerhalb des Unternehmens profitiere ich noch heute. Mittlerweile gehöre ich selbst zu den Personen, die oft nach Hilfe gefragt werden. Und wenn ich selbst nicht weiter weiß, kenne ich jemanden, der weiterhelfen kann. Die Hilfsbereitschaft unter Kolleg:innen ist sehr groß. Ich kann jedem und jeder nur raten sich wirklich mit den Kolleg:innen auszutauschen und in Kontakt zu bleiben. So wie ich früher von anderen und deren Netzwerk profitiert habe, kann ich das heute zurück geben – und baue so letztlich auch mein eigenes Netzwerk weiter aus.