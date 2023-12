Hier sind drei Möglichkeiten für Unternehmen, sich auf das neue Zeitalter vorzubereiten.

Inmitten einer weit verbreiteten Dysfunktion - einer Pandemie, einem bisher undenkbaren Krieg, noch nie dagewesenen Wetterereignissen, festgefahrenen Versorgungsketten, grassierendem Arbeitskräftemangel - ist es leicht zu spüren, dass die alte Welt verblasst und nie mehr zurückkehrt. Weniger offensichtlich, aber ebenso sicher, ist der Anbruch einer neuen Ära.

Diese neue Realität wird von einem unbeständigen Planeten geprägt sein, dessen Bürger, Unternehmen und Regierungen neue Wege entdecken, um produktiv, sicher, nachhaltig und sinnvoll zu arbeiten. Sie wird auch von erstaunlichen technologischen Fortschritten, Innovationen und Hoffnungen geprägt sein.

Nennen wir es die "Netto-Null-Ära" - nicht, weil die Reduzierung des Kohlenstoffausstoßes das einzige Gebot der Stunde ist, sondern weil der Begriff die vielen Herausforderungen zusammenfasst, vor denen die Welt steht, von denen die Erhaltung des Planeten die bedrohlichste ist. Für Führungskräfte in der Wirtschaft wird es von entscheidender Bedeutung sein, die Schimmer dieser neuen Ära zu erkennen und zu begreifen, was wichtig und möglich ist.

Leitfaden für das Net Zero Zeitalter

Wir haben einen Leitfaden entwickelt, der zeigt, was die Netto-Null-Ära mit sich bringt und welche drei wesentlichen Faktoren zukunftsorientierte Unternehmen berücksichtigen müssen, um sie erfolgreich zu meistern. (Eine ausführliche Untersuchung des Themas finden Sie in unserem Bericht "The Future of Us").

Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über die einzelnen Faktoren - warum sie wichtig sind und wie Sie sich darauf vorbereiten können:

Digital+: Betrachten Sie alles durch eine digitale Linse.



Die komplexen Lösungen, die zur Bewältigung unserer vernetzten sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und ökologischen Herausforderungen erforderlich sind, werden sich auf die Geschwindigkeit, die Automatisierung, die Intelligenz und die Vernetzung stützen, die nur eine digitale Denkweise mit sich bringen kann. Neue Geschäfts- und Betriebsmodelle - von "Everything as a Service" (XaaS) über zirkuläre Geschäftsmodelle bis hin zum Systemdenken - werden durch fortschrittliche Formen des Informationsaustauschs, der Zusammenarbeit und intensiver Analysen unterstützt.



Künftig werden Unternehmen keine zufriedenstellenden Lösungen mehr im Alleingang finden. Vielmehr werden sie eine engere Zusammenarbeit durch technologiegestützte Ökosysteme benötigen, die Ideen, Chancen, Fähigkeiten und Risiken bündeln.



Unternehmen können sich auf diese verstärkte Zusammenarbeit vorbereiten, indem sie engagierte Teams bilden, die sich um eine bestimmte Herausforderung kümmern, und diese Teams mit anderen Partnern aus der Branche und innovativen Start-ups verbinden, um neue Erkenntnisse über die Kunst des Möglichen zu gewinnen.



Durch den Einsatz von Systemdenken (Abbildung der Auswirkungen von Geschäftsentscheidungen über den unmittelbar nächsten Schritt in der Lieferkette hinaus und Optimierung von Prozessen mit Zielen, die sich auf den Nutzen einer größeren Gruppe von Akteuren erstrecken) können Unternehmen auch den Wert und die Effektivität ihrer Zusammenarbeit verbessern.





Die alte Kundenbeziehung ist zerbrochen. Die Verbraucher wollen nicht nur von den Unternehmen, mit denen sie interagieren, durch Personalisierungsinitiativen kennengelernt werden; sie verlangen zunehmend auch, dass sie die Gestaltung der Endprodukte, die sie kaufen, der Dienstleistungen, die sie in Anspruch nehmen, der Entscheidungen, die sie treffen, und der Erfahrungen, die sie machen, selbst in die Hand nehmen. Die Unternehmen müssen die Transparenz, das Vertrauen und die Kontrolle bieten, die die Verbraucher zunehmend fordern.



Statt die Verbraucher am Ende des Produktentwicklungsprozesses zu platzieren, beziehen zukunftsorientierte Unternehmen sie als Partner in die Entwicklung von Waren und Dienstleistungen mit ein. Das Ergebnis: ein Endprodukt, das voll und ganz ihrem Lebensstil und ihren Grundsätzen entspricht, von der Verringerung der Umweltbelastung bis hin zum Erwerb eines Produkts, das genau ihren Bedürfnissen oder ihrem Geschmack entspricht.



Dieser Wandel ist bereits im Gange. Über soziale Plattformen gewinnen die Verbraucher mehr Einfluss als die traditionellen Vermarkter, indem sie ihre eigenen Inhalte und sogar physische Waren erstellen und vermarkten.



Unternehmen müssen darauf reagieren und sich darauf vorbereiten, indem sie herausfinden, ob ihre derzeitige Marktsegmentierung genügend Einblick in die Werte ihrer Kunden bietet, um sie in einen praktischen Mitgestaltungsprozess einzubinden. Sie sollten auch überlegen, welche Technologien es leichter machen könnten, den Input der Verbraucher in den verschiedenen Phasen des Wertschöpfungsprozesses und des Produktlebenszyklus zu erhalten.





Anteilseigner, Aufsichtsbehörden und Verbraucher verlangen von den Instituten, dass sie sich auf ein tiefes Gefühl der Zielstrebigkeit besinnen, um in einer Welt, die durch Krankheit und Naturkatastrophen neu definiert, aber auch durch technologischen Fortschritt und Innovation erfrischt wird, zu bestehen und zu gedeihen. Um die nächste Generation von Talenten anzuziehen und engere Beziehungen zu den Kunden aufzubauen, muss ein Unternehmensethos entwickelt und gelebt werden, das Arbeitnehmern jeder Couleur ein förderliches Arbeitsumfeld garantiert.



In der Netto-Null-Ära müssen Unternehmen, die Top-Talente anziehen und halten wollen, angemessen in die Planungs-, Vorbereitungs- und Ausführungsphasen der Hybridarbeit investieren. Ein wichtiger Teil dieser Strategie wird sich auf die Entwicklung rollenspezifischer Strategien für den Arbeitsort konzentrieren.



Mithilfe eines Kopf-an-Kopf-Modells können Teams für die Neugestaltung von Arbeitsplätzen abschätzen, wie viel Zeit und Verantwortung eine bestimmte Rolle für Tätigkeiten aufwendet, die am besten im Büro oder aus der Ferne erledigt werden können. Die sich daraus ergebenden flexiblen Arbeitsstrukturen sollten maßgeschneiderte Best-Fit-Arrangements sein, die auf dem Input und der Anleitung der Mitarbeiter beruhen, sowie eine Arbeitsbewertung, die auf Tätigkeiten statt auf funktionalen Gruppierungen basiert.



In der Zwischenzeit wird der physische Arbeitsplatz nicht nur ein Ort sein, an dem die Arbeit erledigt wird, sondern auch ein attraktiver Ort, an dem man sich gegenseitig berät und beraten wird, zusammenarbeitet, Ideen austauscht und einen kulturellen Zusammenhalt und ein Gefühl für gemeinsame Ziele entwickelt.

Die Bewältigung der Herausforderungen des Netto-Nullzeitalters erfordert gezielte Investitionen, innovatives Denken und schnelles Handeln. Die Pandemie hat den Vorhang für den ersten Akt der Digitalisierung fallen lassen, und nun steht der zweite Akt bevor. Eine neue Ära bricht an - die Netto-Null-Ära. Dies ist die Zukunft von uns.

