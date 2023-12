Wie sollten Banken auf die Entstehung von Central Bank Digital Currencies (CBDC) und Decentralized Finance (DeFi) reagieren und wie können sie eine fundierte Entscheidung treffen, was als Nächstes zu tun ist?

In den letzten Jahren durchgeführte Studien zum Thema Finanzbeziehungen von Verbraucher:innen zeigen, dass FinTechs und NeoBanken im Vergleich zu traditionellen Primärbanken zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Heutzutage erwarten viele Verbraucher:innen nicht mehr, dass ein einzelnes Finanzinstitut oder Unternehmen alle ihre finanziellen Bedürfnisse erfüllt. Sie wünschen sich stattdessen eine nahtlose Integration ihrer verschiedenen Finanzbeziehungen und ein einheitliches Kundenerlebnis. Um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und für die nächste Generation relevant zu bleiben, müssen Banken und Finanzinstitute ihre Dienstleistungen stärker personalisieren und erheblich in die Schaffung digitaler Finanzökosysteme investieren.

Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit der wachsenden Nachfrage nach kryptobezogenen Finanzdienstleistungen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Viele FinTechs und NeoBanken bieten bereits kryptobezogene Dienstleistungen wie Handel, Depotdienste und andere kryptobezogene Finanzdienstleistungen an.

In diesem Beitrag wird die aktuelle Marktsituation bezüglich Central Bank Digital Currencies (CBDCs) und Decentralized Finance (DeFi) skizziert. NFTs sind dabei nicht Teil der Betrachtung. Die Definitionen der wichtigsten Begriffe und Abkürzungen finden sich weiter unten zusammengefasst.

Seit vielen Jahren sind Stablecoins etabliert und werden hauptsächlich als Anlageinstrument verwendet, um fiatbasierte Tokens zwischen verschiedenen Krypto-Handelsplattformen zu übertragen. Die populärsten auf dem Dollar basierenden Stablecoins sind USDT (USD Tether), USDC (USD Coin) und BUSD (Binance USD), die bereits in einem täglichen Handelsvolumen von mehreren Milliarden Dollar gehandelt werden.

Der Zusammenbruch des Terra Luna Stablecoins im Jahr 2022 unterstreicht die Bedeutung des Vertrauens in die Stabilität eines Stablecoins. Ohne ins Detail zu gehen, lässt sich sagen, dass ein Stablecoin, der eins zu eins durch eine Fiatwährung gedeckt ist, in der Regel stabiler ist als ein Stablecoin, der lediglich auf einem algorithmusbasierten Kopplungsmechanismus basiert.





Definitionen

Fiat:

Fiat-Geld (aus dem Lateinischen: fiat, "es sei getan") ist eine Art von Währung, die nicht durch Rohstoffe wie Gold oder Silber gestützt wird. Sie wird in der Regel von der ausstellenden Regierung als gesetzliches Zahlungsmittel bezeichnet (wie zum Beispiel Dollar oder Euro).

Central Bank Digital Currency:

Eine Central Bank Digital Currency (CBDC) ist eine spezielle Form von Stablecoin, die ausschließlich von einer Zentralbank ausgegeben und gestützt wird. Sie ist eng an den Wert der Fiatwährung des Landes gebunden. CBDCs sind kein "digitalisiertes Bargeld".

Kryptowährung:

Eine Kryptowährung ist eine digitale Form von Währung, bei der die Transaktionen von einem dezentralen System unter Verwendung von Kryptographie und distributed Ledger-Technologien (DLT) überprüft und aufgezeichnet werden, und nicht von einer zentralen Entität.

Decentralized Finance:

Decentralized Finance (DeFi) beschreibt ein finanzielles Ökosystem, das auf DLT- und Blockchain-Technologie basiert. Es ermöglicht Benutzern in der Regel den Kauf, Verkauf, die Kreditvergabe oder das Ausleihen von Vermögenswerten und Finanzdienstleistungen in Form von Investitionen oder Finanzierungen ohne intermediäre Instanzen. Sie werden meist durch die Verwendung von Smart Contracts implementiert.

Stablecoin:

Ein Stablecoin ist jede Kryptowährung, die an einen stabilen Vermögenswert wie eine Fiatwährung, einen Währungskorb oder andere Vermögenswerte wie Bonds und Rohstoffe (wie Gold) gebunden ist. Stablecoins sind oft mit einer dezentralisierten autonomen Organisation (DAO) verknüpft, die die Ausgabe und Preisgestaltung kontrolliert. Stablecoins sind darauf ausgelegt, den Wert so stabil wie möglich zu halten, um sie weniger volatil zu machen. Dies geschieht mit Hilfe eines sogenannten Pegging-Mechanismus.

Wie CBDC und DeFi die Bankenindustrie verändern

Stablecoins ermöglichen effiziente und grenzüberschreitende Zahlungen, die Nachverfolgung von Überweisungen zur Verhinderung betrügerischer Aktivitäten sowie eine Minimierung der Kosten für die Ausgabe und Instandhaltung der digitalen Währung. Sie erlauben auch den Aufbau neuer Geschäftsmodelle und Ökosysteme und können den Zugang zu tokenisierten Vermögenswerten erleichtern. Dies zieht neue Investoren und technologieaffine Nutzergruppen an.

Da Stablecoins von fast allen DeFi-Services genutzt werden, sind sie auch ein entscheidendes Element von DeFi-Ökosystemen. DeFi umfasst innovative ökonomische Konzepte, die eine Neudefinition von Wertschöpfungsketten ermöglichen. Viele DeFi-Plattformen bieten bereits Kreditvergabe-, Lending- und Staking-Services an und verzeichnen hohe Wachstumsraten. Staking ermöglicht den Besitzer:innen von Kryptowährungen, ihre Krypto-Bestände analog zu traditionellen Tagesgeldkonten zu monetarisieren.

Im Gegensatz zu einem Stablecoin ist eine CBDC ein gesetzliches Zahlungsmittel, das von einer Zentralbank gestützt wird und somit deutlich strenger reguliert ist als Stablecoins. Viele Zentralbanken von Ländern wie China, USA, EU, Schweiz, Kanada und andere, erkunden bereits die Möglichkeiten einer CBDC, indem sie eigene Proof-of-Concepts (PoCs) implementieren. China wird voraussichtlich in den kommenden zwei Jahren einen Digital Yuan emittieren.

Die folgende Übersichtstabelle vergleicht traditionelle Fiat-Währungen, Kryptowährungen, Stablecoins und CBDCs anhand der relevantesten Kriterien wie Übertragbarkeit, Nutzungskosten, Nachverfolgbarkeit, Anonymität und weiterer Faktoren.