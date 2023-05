Ganzheitliches Datenmanagement mit der Development Cloud von Veeva

Gemeinsam mit Boehringer Ingelheim, einem führenden biopharmazeutischen Unternehmen, arbeitet Cognizant daran, die Geschwindigkeit und Qualität medizinischer Therapieentwicklung zu verbessern.

Durch die Implementierung der Development Cloud von Veeva kann ein einheitliches und vernetztes Technologie-Ökosystem geschaffen werden, welches Prozesse und Daten rationalisieren kann. Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die eine schnellere und effektivere Zusammenarbeit zwischen klinischen, regulatorischen und Qualitätsmanagement-Funktionen ermöglicht.

Boehringer Ingelheim schafft mit der "One Medicine Platform" ein vernetztes Ökosystem und eine der größten Implementierungen der Veeva-Technologie. Die Plattform wird klinische, regulatorische und Qualitätsmanagement-Funktionen an einem Ort integrieren, so dass Interoperabilität und betriebliche Effizienz erhöht werden können.

In Zusammenarbeit mit Veeva implementiert Cognizant nun Services, die Programmmanagement, Systemarchitektur und -design, Schulungen, Datenmigration und -integration sowie Test- und Validierungsdienste beinhalten. Der Einsatz fortschrittlicher Technologien zur Verbesserung der Qualität und Geschwindigkeit der Arzneimittelentwicklung ist für innovative Pharmaunternehmen ein Muss. Die One Medicine Platform von Boehringer Ingelheim ist ein großartiges Beispiel für zukunftsorientiertes und innovatives Handeln. Mit der Implementierung der Veeva Dienste können Prozesse in den Bereichen Klinik, Zulassung und Qualitätsmanagement verbunden und rationalisiert werden. Cognizant ist zudem einer der führenden Veeva-Service-Anbieter und Global Preferred Services Partner.

Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Boehringer Ingelheim und Veeva neue Standards setzen werden, wie klinische, regulatorische und Qualitätsanforderungen effizient kombiniert werden können, um die Bereitstellung neuer lebensrettender Therapien zu beschleunigen.