Dicke Daten

Was ist Thick Data?

Thick Data ist das Ergebnis der Zusammenarbeit von Datenwissenschaftlern und Anthropologen, um Erkenntnisse aus großen Mengen von Daten zu ziehen. Gemeinsam analysieren sie Daten, begeben sich auf die Suche nach qualitativen Informationen wie Einblicken, Präferenzen, Motivationen und anderen Gründen für Verhalten. Diese humanistische Information ermöglicht es bessere Entscheidungen für das Geschäft zu treffen und Produkt- und Serviceentwicklung zu optimieren.

Was sind die Geschäftsvorteile von Thick Data?

Thick Data unterstützt Unternehmen dabei Daten, die ihre Kunden durch ihr Verhalten und ihre Interaktion online hinterlassen haben, zu analysieren. So können sie ihre Bedürfnisse, Präferenzen, Gefühle und ihren Kummer besser verstehen, um personalisierte Erfahrungen und Services basierend auf Daten anzubieten. Der echte Vorteil von Thick Data ist die Möglichkeit die es Unternehmen gibt: Sie können ganze Berge an Daten mit den Menschen in Verbindung bringen und verstehen, was ihre Kunden motiviert. So können sie diese in Gruppen einteilen und Vertriebs- und Marketingstrategien entwickeln, die speziell zu jeder einzelnen Gruppe passen.