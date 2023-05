Was sind intelligente ­Versorger?

Intelligente Versorgungs­unternehmen sind Unternehmen im Strom-, Gas- und Wassersektor, die vernetzte Sensoren in ihren Netzen einsetzen, um Dienstleistungen effizienter zu erbringen und ihren Betrieb zu analysieren. Die meisten intelligenten Versorgungs­unternehmen sind Benutzer des Konzepts des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) vernetzter Geräte und integrieren die neuesten digitalen Technologien in Kommunikation, Software, Computing und Kartenerstellung, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von intelligenten Versorgern?

Alle Versorgungs­unternehmen haben mit einer enormen Menge an unterschiedlichen Daten aus verschiedenen Quellen zu tun. Intelligente Versorger nutzen, im Gegensatz zu anderen Versorgern, digitale Technologien. Dadurch erzielen sie in vielen Bereichen geschäftliche Vorteile, wie zum Beispiel: