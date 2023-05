Was ist RPA in der Versicherung?

Robotic Process Automation (RPA) in der Versicherungsbranche nutzt Bots und KI, um Unternehmen bei der Automatisierung und in einigen Fällen bei der Eliminierung sich wiederholender Aufgaben sowie bei der Erweiterung und Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten zu unterstützen. RPA-Software-Bots können viel mehr als nur die manuelle Dateneingabe eliminieren. Bots können so konfiguriert und trainiert werden, dass sie ein breites Spektrum an kognitiven Aktivitäten ausführen und Entscheidungen treffen können. In der Versicherungsbranche beispielsweise wird RPA allmählich in den Bereichen Underwriting, Schadensbearbeitung und Analytik eingesetzt. Angesichts der Fähigkeit von Bots, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken, nimmt der Einsatz von RPA in der Versicherungsbranche schnell zu.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von RPA in der Versicherung?

Die Automatisierung robotergestützter Prozesse bietet viele geschäftliche Vorteile in der Versicherungsbranche, darunter