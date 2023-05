Was sind Qualitäts­manage­ment-Services?

Qualitätsmanagement-Services organisieren, führen und überwachen proaktiv die Aktivitäten, die erforderlich sind, um ein gewünschtes Qualitätsniveau beizubehalten. Dazu gehören die Erstellung einer Qualitätspolitik, die Durchführung von Qualitätsplanung und -sicherung sowie die kontinuierliche Qualitätskontrolle und -verbesserung in konsistenter, gemessener Weise im gesamten Unternehmen und seiner Wertschöpfungskette.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von Qualitäts­manage­ment-Dienst­leis­tungen?

Qualitätsmanagement-Dienstleistungen reduzieren den Abfall, indem sie sicherstellen, dass mehr von dem, was ein Hersteller produziert, verkauft und nicht verschrottet wird. Sie senken die Kosten, indem sie die Nacharbeit und den Austausch fehlerhafter Produkte minimieren und Verbesserungsmöglichkeiten in Prozessen, Technologien und Schulungen identifizieren. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung erhöhen, indem sie Erwartungen mit immer höherem Qualitätsniveau im digitalen Zeitalter erfüllen und übertreffen.