Vorausschauende Analyse in der P&C Versicherung

Was sind prädiktive Analysen in der Sach- und Unfallversicherung?

Durch das Sammeln von Daten aus internen und externen Quellen kann Predictive Analytics in der P&C-Versicherung den Anbietern helfen, die Zukunft vorauszusehen und potenzielle Verhaltensweisen, Stimmungen, Trends und Aktionen der Kunden, die sie versichern, zu verstehen. Darüber hinaus kann Predictive Analytics in der P&C-Versicherung den Versicherern helfen, Erkenntnisse aus Kunden-Agent-Interaktionen, Telematik und sogar sozialen Medien in glaubwürdige Voraussagen umzuwandeln. Als Ergebnis können die Anbieter tiefere Einblicke in die Präferenzen ihrer Kunden gewinnen und besser informierte Geschäftsentscheidungen treffen.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von Predictive Analytics in der P&C-Versicherung?

Prädiktive Analysen in der Sach- und Unfallversicherung bieten eine Reihe von Vorteilen: