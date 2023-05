Was ist eine Prozessanalyse?

Unter Prozessanalyse versteht man die Untersuchung von Prozessen, um Möglichkeiten zur Verbesserung der Arbeitsweise zu identifizieren. Mithilfe von Prozessanalysen können Unternehmen ihre Geschäftsprozesse bewerten und herausfinden, was in ihren Vorgängen funktioniert und was nicht.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der Prozessanalyse?

Durch Prozessanalysen können Unternehmen Prozesse mit digitaler Technologie, Tools und Personal neu gestalten, um Kosten zu senken und Arbeitsweisen zu vereinfachen. Die Prozessanalyse kann auch zur Identifizierung von Problemen im gesamten Unternehmen sowie zur Ermittlung von Möglichkeiten zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz, des Kundenservice und der Kundenerfahrung verwendet werden, einschließlich der Frage, wo intelligente Prozessautomatisierung (IPA) angewendet werden kann.