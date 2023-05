Was ist P&C Automation?

P&C automation setzt Robotic Process Automation (RPA oder Bots) vor allem in den Bereichen Underwriting, Policenbearbeitung und Schadenbearbeitung ein. Manuelle Prozesse, die von Menschen durchgeführt werden, erhöhen Zykluszeiten und Fehler und erhöhen die Kosten für einfache Geschäftsprozesse. Infolgedessen rückt die P&C-Automatisierung für viele Versicherer zunehmend in den Fokus. Pilotprojekte und Deployment-Bots steigen, da Immobilien- und Unfallversicherer nach Möglichkeiten suchen, ihre Abläufe zu optimieren. Mehr als nur ein kurzer Trend: P&C-Automatisierung wird in den nächsten Jahren voraussichtlich zum Geschäft werden. Tatsächlich schätzt The Digital Insurer , dass Bots bald 80 % aller Underwritings übernehmen werden.

Welche geschäftlichen Vorteile bietet P&C-Automatisierung?

P&C Automatisierung bietet viele geschäftliche Vorteile, darunter