Lösungen für Arbeitskräfte in der Öl- und Gasindustrie

Was sind Lösungen für Öl- und Gasmitarbeiter?

Workforce-Lösungen für die Öl- und Gasindustrie sind Systeme und Prozesse, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Personalressourcen unterstützen. In der Öl- und Gasindustrie stehen Arbeiter häufig gefährlichen Bedingungen in kritischen Bereichen gegenüber. Daher ist der Fokus auf eine effiziente, optimierte und informierte Belegschaft von größter Bedeutung. Viele Energieunternehmen, die ihre Legacy-Lösungen modernisieren wollen, tun dies mit digitalen Plattformen wie mobilen Lösungen, Collaboration-Software, Business Analytics und der Cloud.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von Personallösungen für die Öl- und Gasindustrie?

Da Öl- und Gasunternehmen nach neuen Möglichkeiten suchen, mehr mit weniger zu erreichen, ist es eine der größten Herausforderungen, wie sie ihre Belegschaft managen können. Die neuesten Personallösungen für die Öl- und Gasindustrie machen dies einfacher, indem sie in Echtzeit Einblicke in Arbeitskräfte, Ausrüstung und Anlagen sowie in die laufenden Arbeiten bieten. Diese Tools nutzen häufig digitale Technologien und können Managern helfen, bessere operative Entscheidungen zu treffen, während sie die Arbeitskosten überwachen, die Ressourcennutzung verbessern und die Produktivität steigern. Andere Workforce-Lösungen helfen bei der Zusammenarbeit der Mitarbeiter, bei der Verwaltung der Einsatzplanung, bei der Optimierung von Arbeitsabläufen, bei der Generierung von Notfallwarnungen und bei der Entsendung von Teams zur Reparatur von Anlagen vor Ort und zur Wiederherstellung von Ausfällen.