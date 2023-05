Was ist Öl und Gas IoT?

Die Öl- und Gasindustrie ist ein frühzeitiger Anwender von Internet der Dinge (IoT)-Technologie, und das aus gutem Grund. Energieversorger nutzen viele der gleichen IoT-Komponenten, die auch in anderen Branchen verwendet werden, wie z. B. Remote-Sensoren, maschinelles Lernen und die Cloud. In Verbindung mit Geschäftsprozessen wie Warnmeldungen ermöglicht das IoT für Öl- und Gassystem Betreiber die Überwachung von Systemen und die sichere Reaktion auf Produktionsprobleme in Echtzeit.

Was sind die geschäftlichen Vorteile des IoT in den Bereichen Öl und Gas?

Das IoT bietet zahlreiche geschäftliche Vorteile für Öl- und Gasunternehmen. Werfen wir einen Blick auf die Vorteile des Einsatzes von IoT in der Öl- und Gasindustrie: