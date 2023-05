Was ist Öl- und Gasinfrastruktur?

Die Öl- und Gasinfrastruktur bezieht sich auf die Einrichtungen, Installationen und Ausrüstung, die von Energieunternehmen für den Betrieb benötigt werden. Vorgelagerte Öl- und Gasproduzenten benötigen Infrastruktur, um Energieressourcen zu erkunden und zu fördern. Midstream-Produzenten verfügen über die Infrastruktur zur Raffinierung und Verarbeitung von Kraftstoff. Und nachgelagerte Hersteller nutzen Infrastruktur, um Öl und Gas an Einzelhandels­unternehmen zu liefern und zu verkaufen.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der Öl- und Gasinfrastruktur?

Im Zuge der Modernisierung der Betriebs­abläufe setzen viele Öl- und Gasunternehmen auf digitale Technologien und Dienstleistungen, um Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die bestehende Infrastruktur zu erhalten - von der Inspektion von Pipelines bis zur Optimierung von Raffinerien. Da Energieunternehmen komplexe Anlagen im Feld und in den Werken einsetzen, die eine kontinuierliche Wartung erfordern, sind Asset-Management-Lösungen der Schlüssel für eine ordnungsgemäße Wartung der Infrastruktur. Auch Systeme, die Personal- und Materialressourcen für Reparaturen planen, Inventar verwalten und mobile Lösungen für Außen­dienst­mitarbeiter:innen bereitstellen, um auf Daten zuzugreifen und Berichte einzureichen.



In zunehmendem Maße hängt das Geschäft von der Flexibilität und Fähigkeit der IT-Infrastruktur eines Unternehmens ab, sich an veränderte Geschäfts­bedingungen anzupassen. Eine veraltete, träge oder ineffiziente IT-Infrastruktur stellt eine ebenso große Bedrohung dar wie jede zerströrerische Marktkraft.