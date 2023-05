Was ist die digitale Transformation von Öl und Gas?

Eine neue Welle des technologischen Wandels transformiert die Öl- und Gasindustrie. Durch die Nutzung vieler digitaler Technologien, die zunehmend auch in anderen Branchen zum Einsatz kommen, wie z. B. ferngesteuerte Sensoren für das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI), virtuelle Realität und Big-Data-Analysen, hat die digitale Transformation tiefgreifende Auswirkungen auf die Öl- und Gasindustrie. Durch die digitale Transformation streben Unternehmen danach, Kosten zu senken, Kundenbeziehungen zu vertiefen, die Effizienz zu steigern und neue Geschäftsmodelle in wettbewerbsintensiven globalen Märkten zu schaffen.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der digitalen Transformation von Öl und Gas?

Es gibt erhebliche Möglichkeiten für Energieunternehmen in allen Branchen, die digitale Transformation zu nutzen. So können zum Beispiel alle Akteure der Upstream-, Midstream- und Downstream-Industrie die Nutzung kritischer Anlagen optimieren. Mit Hilfe von Fernsensoren, die über die Cloud, Analytik und IoT verbunden sind, kann die Wartung von Anlagen vom Bohrturm bis hinunter zu den Zapfsäulen im Einzelhandel überwacht und verfolgt werden. Für Führungskräfte und Manager, die sich auf die Geschäftsstrategie konzentrieren, können Geschäftsanalysen in Verbindung mit Big Data und künstlicher Intelligenz (KI) genutzt werden, um besser zu verstehen, welche Funktionen und Produkte den besten Kundennutzen bieten.

Weitere Anwendungsfälle für die digitale Transformation sind die Verbesserung des Kundenerlebnisses, Leistungsprognosen, eine verbesserte Ölförderung, die Verringerung des Verlusts von Kohlenwasserstoffen durch Diebstahl und Leckagen sowie eine bessere Anlagensicherheit.