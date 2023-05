Was ist Öl- und Gasberatung?

Öl- und Gasberater helfen Energiefachleuten in der Upstream-, Midstream- und Downstream-Industrie, den vollen Wert ihrer Energieanlagen sicher und gewinnbringend auszuschöpfen. Mit einer Kombination aus Branchenkenntnis, Best Practices und erprobten Lösungen können Öl- und Gasberater Unternehmen dabei helfen, den Wert der Reserven zu maximieren, die neuesten digitalen IT-Lösungen einzusetzen und neue Prozesse zur Unterstützung alternativer Energiequellen anzubieten.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der Öl- und Gasberatung?

Da Öl- und Gasunternehmen in einem globalen Umfeld agieren, das unter Wettbewerbs-, Finanz- und Regulierungsdruck steht, suchen viele externe Hilfe bei Branchenberatern, um effizienter zu arbeiten oder neues Wachstum zu erschließen. Upstream-Produzenten, die an der Untersuchung und Produktion beteiligt sind, können Unterstützung bei der Festlegung einer Strategie für den digitalen Betrieb oder bei der Implementierung digitaler Ölfeldprogramme suchen. Midstream-Produzenten, die mit einer alternden Infrastruktur zu kämpfen haben, können Unternehmensberater für eine verbesserte Kosteneffizienz und Risikokontrolle in Bereichen wie Pipeline-Integrität und Leckerkennung einsetzen. Inzwischen verlassen sich viele Downstream-Produzenten auf Öl- und Gasberater, um Engpässe im Einzelhandel zu identifizieren und das Kundenerlebnis zu verbessern.