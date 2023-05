Was ist Öl- und Gasanalytik?

Öl- und Gasanalytik (auch bekannt als "Ölfeld-Analytik") nutzt viele der gleichen statistischen Methoden, die in anderen Branchen verwendet werden, um Muster unter Hunderten von Variablen zu erkennen, die sich ständig ändern. Es nutzt große Mengen von Felddaten und häufig maschinelle Lernalgorithmen, um prädiktive Analysen und Big-Data-Einsichten zu ermöglichen, die Betreiber und Manager nutzen, um den Ertrag zu maximieren, Innovationen zu beschleunigen und Risiken zu reduzieren.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der Öl- und Gasanalytik?

Fortschritte in der Prozessautomatisierung, der Ferninstrumentierung und dem Internet der Dinge (IoT) haben den Weg für einen Wandel in der Öl- und Gasindustrie geebnet, ähnlich den Veränderungen, die im Einzelhandel, in der Fertigung und bei den Finanzdienstleistungen stattfinden. Da Anlagen und Menschen überall sind, können Energieerzeuger Fernsensoren und prädiktive Analysen nutzen, um den Betrieb in Echtzeit sicher zu überwachen und die Feldwartung zu optimieren.

Für Upstream-Produzenten, die offshore arbeiten, können Unternehmen fortschrittliche Analysen und Tauchplattformen nutzen, um die Produktionseinstellungen zu optimieren und die Leistung zu erhöhen. In der Zwischenzeit können Midstream- und Downstream-Organisationen Betriebsdaten und Analysen nutzen, um die Produktion und die Rückgewinnung von Reserven zu optimieren und die Zusammenarbeit im gesamten Unternehmen zu fördern.