Marketing und Analyse

Was ist Marketinganalyse?

Marketing-Analysen setzen die über alle Marketing-Kanäle gesammelten Daten in einen Kontext und zeigen, wie sich die Marketingpläne und -bemühungen eines Unternehmens direkt in Umsatz umsetzen lassen. CMOs und Marketingspezialisten nutzen diese Technologien und Prozesse, um ihre Marketingkampagnen erfolgreich zu evaluieren und zu bewerten. Marketing-Analyseverfahren betrachten Metriken aus allen Quellen und Kanälen und fassen sie in einer einzigen Ansicht zusammen, um die Leistung von Marketinginitiativen zusammenzufassen.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von Marketing Analytik?

Marketinganalysen bieten viele Vorteile für Ihr Unternehmen. Erfolgreiche Teams nutzen ihre Daten, um: