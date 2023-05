Was sind Versicherungs­prüf­drohnen

Versicherungsprüfdrohnen, auch bekannt als unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), sind Drohnen, die zur Aufnahme von Fotos und anderen Daten verwendet werden, um Risikobewertungen und Schadensfälle zu erfassen. In der P&C Versicherungsbranche könnte zum Beispiel ein Immobiliensachverständiger oder Risikoingenieur eine Drohne einsetzen, um Details eines Standorts oder Gebäudes zu erfassen und nützliche Erkenntnisse bei der Schadensbearbeitung oder Risikobewertung zu gewinnen. Was einst als "cutting edge" galt, entwickelt sich schnell zu einer Mainstream-Technologie. Die Association of Unmanned Vehicle Systems International schätzt den Absatz von Drohnen in 2020 auf 125.000 Drohnen (unbemannten Fahrzeugen). Gewerbe- und Personenversicherer, die Eigentumsrisiken abdecken, haben schon früh damit angefangen Drohnentechnologie einzusetzen. Die Technologie verändert im Falle von Versicherungsprüfungen die Art und Weise, wie Immobilienanpassungen vorgenommen werden.

Was sind die Geschäftsvorteile von Versicherungs­prüf­drohnen?

Drohnen bieten für die Versicherungsprüfung viele geschäftliche Vorteile, darunter: