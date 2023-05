Analyse von Energiedaten

Was sind Energie­daten­analysen?

Die Energiedatenanalyse nutzt statistische Software, Big Data und Techniken des maschinellen Lernens, um Versorgungsunternehmen bei der Analyse aller Aspekte der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs zu unterstützen. Anwender können die Nachfrage vorhersagen, die Produktionskosten in Echtzeit optimieren, den Vertrieb verbessern, das Verbrauchsverhalten der Kunden verstehen und zukünftiges Kaufverhalten vorhersagen.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der Energie­daten­analyse?

Sowohl Energie­versorgungs­unternehmen als auch deren Kunden profitieren von der Energiedatenanalytik. Durch den Einsatz von Datenanalysesoftware und Energie-Dashboards können Energiemanager Netzausfallzeiten überwachen und reduzieren, Änderungen der schwankenden Marktnachfrage in Echtzeit vorhersagen, Anlagen ausgleichen und Umweltziele verfolgen. In der Zwischenzeit können Energieverbraucher wie Manager von Bürogebäuden und Fabriken die Energiedatenanalyse nutzen, um Bereiche für potenzielle Einsparungen zu identifizieren, den Verbrauch an die Strategie anzupassen und mit dem Standortmanagement bei Energieverbrauchsfragen zusammenzuarbeiten. In allen Fällen hilft Energiedatenanalyse Benutzern, komplexe Probleme zu lösen und bessere betriebliche und finanzielle Entscheidungen zu treffen.