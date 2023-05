Was ist Edge Computing?

Edge Computing ist ein Begriff, der sich auf die Platzierung von Rechenressourcen in der Nähe des Ortes bezieht, an dem Daten generiert werden, um die Analyse dieser Daten zu beschleunigen und es einem Unternehmen zu ermöglichen, schneller auf Erkenntnisse zu reagieren. Edge-Geräte ermöglichen den Zugriff auf das Unternehmensnetzwerk von externen Netzwerken aus und können eine Protokollübersetzung für die Datenanalyse in Echtzeit durchführen, um den Datenaustausch mit anderen Systemen zu erleichtern.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von Edge Computing?

Indem die Daten näher an der Quelle analysiert werden (anstatt sie zur Verarbeitung in die Cloud zu schicken), beschleunigt Edge Computing die Reaktionszeit und reduziert die Kosten für die Datenübertragung. Diese schnelle Reaktion ist für zeitkritische Anwendungen wie die Steuerung fahrerloser Autos, die Verwaltung von Feldgeräten oder die Manipulation eines chirurgischen Roboterarms unerlässlich. Edge-Analysen können auch dabei helfen, gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, in denen Unternehmen Daten in derselben Gerichtsbarkeit speichern, in der sie generiert werden.