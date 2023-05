Was sind digitale Produkt­entwicklungs­dienste?

Digitale Produktentwicklungs­dienstleis­tungen beziehen sich auf den gesamten Umfang der Konzeption, des Designs, des Prototypings, der Entwicklung und der Bereitstellung neuer digitaler Erlebnisse für die Endbenutzer eines Unternehmens. Diese Dienstleistungen konzentrieren sich in der Regel darauf, zunächst die bestehenden Nutzerbedürfnisse zu verstehen und dann die Technologie auf neue Weise zu nutzen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen.

Was sind die geschäftlichen Vorteile eines digitalen Produkt­entwicklungs­ervices?

Die primären geschäftlichen Vorteile der digitalen Produktentwicklungs­dienste sind die Innovationsgeschwindigkeit. In vielen Unternehmen kann die digitale Produktentwicklung zu lange dauern, um in einem Umfeld konkurrenzfähig zu bleiben, in dem gerade Geschwindigkeit und Agilität nachhaltiger Innovationen für die Kundenbindung sorgen. Mit effektiven Services für die digitale Produktentwicklung kann ein Unternehmen schnell Prototypen für Benutzertests entwickeln.