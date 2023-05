Was ist ein digitales Ölfeld?

Das digitale Ölfeld stellt die nächste Welle der digitalen Transformation für die Öl- und Gasindustrie dar. Mit einer Kombination aus aufkommenden Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), dem Internet der Dinge (IoT), Augmented Reality, mobiler Konnektivität und der Cloud verspricht das digitale Ölfeld den Betreibern zu helfen, produktionsbezogene Informationen im Feld zu sammeln, zu analysieren und in Echtzeit darauf zu reagieren.

Was sind die geschäftlichen Vorteile des digitalen Ölfelds?

Angesichts des intensiven globalen Wettbewerbs investieren die Unternehmen stark in das digitale Ölfeld. Durch die Kombination neuester digitaler Technologie mit neuen Prozessen zur Optimierung des Betriebs hat das digitale Ölfeld das Potenzial, die Produktion zu steigern, die Betriebskosten zu senken und ungeplante Stillstände von Bohrungen und Anlagen zu minimieren. In dem Maße, wie Anbieter lernen, mehr Daten aus allen Teilen ihrer Wertschöpfungskette zu nutzen, die durch das Internet der Dinge (IoT) erfasst werden, können Betreiber und Ingenieure das digitale Ölfeld nutzen, um ihre Anlagen in Echtzeit zu analysieren und bessere Entscheidungen für eine optimale Leistung zu treffen.

Automatisierung spielt eine wichtige Rolle. Indem das digitale Ölfeld den Menschen aus Routineaufgaben wie der Anlagenüberwachung herausnimmt, können Facharbeiter ihr Wissen effektiver nutzen und schwierigere Probleme lösen.