Was ist DevOps?

DevOps ist eine Reihe von Verfahren zur Automatisierung der Prozesse zwischen Softwareentwicklung (Dev) und IT Technology Operations (Ops), um Software schneller und zuverlässiger zu entwickeln, zu testen und zu veröffentlichen. DevOps-Teams verwenden Microservices - Sammlungen modularer Einzelfunktionskomponenten -, um ein großes Projekt in voneinander unabhängige Bausteine zu zerlegen und so einzelne Fehlerpunkte und das Gesamtprojektrisiko zu reduzieren.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von DevOps?

DevOps kann qualitativ hochwertigere und zuverlässigere Software in einem schnelleren Tempo bereitstellen, was zu einem schnelleren Marktzugang, einer verbesserten Kundenerfahrung und höheren Umsatzmöglichkeiten für ein Unternehmen führt. Durch verbesserte Zusammenarbeit und Kommunikation beschleunigt DevOps die Entwicklungs- und Bereitstellungsprozesse, während gleichzeitig Funktionen, Korrekturen und Updates bereitgestellt werden. DevOps-Tools überbrücken die Kommunikationslücke zwischen Entwicklerteams und IT-Vorgängen, um schnell Tools bereitzustellen, die den Anforderungen des Kunden und des Unternehmens am besten entsprechen.