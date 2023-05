Service für Desktopmanagement

Was ist Desktop as a Service (DaaS)?

Ein virtueller Desktop beherbergt den gesamten Desktop eines Mitarbeiters - Symbole, Hintergrundbilder, Fenster, Ordner, Symbolleisten, Widgets usw. - auf einem Cloud-basierten Remote-Server, anstatt auf dem PC oder einem anderen Gerät des Mitarbeiters.Damit haben Mitarbeiter jederzeit und überall Zugriff auf ihren gesamten Unternehmens-Desktop von mehreren Geräten vor Ort oder aus der Ferne, z. B. von ihrem Heim-PC, Smartphone oder Tablet.

Desktop as a Service liefert einen in der Cloud gehosteten virtuellen Desktop als kostenpflichtiges Abonnement, normalerweise pro Arbeitsplatz. Ein Drittanbieter liefert eine einzelne Anwendung an mehrere Benutzer oder "tenants," und verwaltet die Desktop-Infrastruktur.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von Desktop-as-a-Service?

Durch den Wechsel von herkömmlichen, lokal verwalteten Desktop-Umgebungen zu einem virtuellen Desktop as a Service kann ein Unternehmen: