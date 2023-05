Datentransformation

Was ist Daten­transfor­mation?

Die Daten­trans­formation bezieht sich auf die Konvertierung von Rohdaten aus einer Quelle/einem Format in eine andere, gebrauchsfertige Quelle/ein anderes Format, so dass die Daten automatisch von einer Art von Datensystem in ein anderes übertragen werden können. Mit der Datentrans­formation können digitale Assets so konvertiert werden, dass sie auf einer anderen Plattform laufen, und Programme können von einer Computersprache in eine andere konvertiert werden.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der Daten­trans­for­mation?

Führende Daten­trans­formations­prozesse und -tools können eine Vielzahl von Geschäftsvorteilen bieten, darunter