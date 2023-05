Was ist Data Mining?

Data Mining ist der Prozess der Untersuchung großer Datenbanken, um Muster in Daten zu ermitteln. Dieser Bereich ist eine Kombination aus Statistik, fortgeschrittener Analytik und künstlicher Intelligenz (KI). Data Mining hilft Unternehmen, fundierte Entscheidungen über zukünftige Produkte oder Serviceangebote zu treffen und ihre Geschäftsprozesse und die Kundenbindung zu verbessern.

Während Analytics mit der Generierung und Verbreitung von Erkenntnissen und Voraussagen im industriellen Maßstab verbunden ist, findet Data Mining für Business Analytics in der Innovations- und Experimentierphase statt, in der Datenwissenschaftler und Analysten versteckte Muster in Daten finden und Geschäftshypothesen testen.

Welche geschäftlichen Vorteile bietet Data Mining?

Unabhängig davon, ob sich Unternehmen für den Einsatz von Data-Mining-Software entscheiden oder einen Vertrag mit Data-Mining-Firmen (Experten für die Skalierung von Daten) abschließen, bringt Data-Mining zahlreiche geschäftliche Vorteile mit sich:

Verbesserung der Entscheidungsfindung, Planung und Vorhersage.

Sie helfen, Risiken, Belastungen und Kosten zu reduzieren.

Erschließung neuer Umsatzströme und Verbesserung der Kundenbeziehungen.

Darüber hinaus können verschiedene Arten von Unternehmen unterschiedliche Arten von Data Mining-Transformation erleben – mit diskreten Data Mining-Management und -techniken – und branchenspezifische Geschäftsvorteile nutzen. Zum Beispiel: