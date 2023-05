Was ist Data Ingestion?

Data Ingestion ist der Prozess des Imports großer, sortierter Datendateien aus verschiedenen Quellen in ein einziges, cloudbasiertes Speichermedium — ein Data Warehouse, Data Mart oder eine Datenbank— wo sie abgerufen und analysiert werden können. Da die Daten in verschiedenen Formen vorliegen und aus Hunderten von Quellen stammen können, werden sie bereinigt und mithilfe eines ETL-Prozesses (Extract/Transform/Load) in ein einheitliches Format umgewandelt.

Was sind die Geschäftsvorteile von Data Ingestion?

Ein effektiver Dateningestionsprozess bietet mehrere geschäftliche Vorteile, darunter: