Cloud-Arbeitsbereich

Was ist ein Cloud-Workspace?

Ein Cloud-Workspace ist ein cloudbasierter digitaler Desktop, der die Inhalte und Tools eines Teams in einer einzigen, sicheren verwalteten Lösung zusammenbaut. Eine intelligente Cloud-Workspace-Lösung, die in der Regel von einem IT-Dienstleister auf Abonnementbasis (pro Sitzplatz, pro Stunde oder pro Monat) angeboten wird, kann so skaliert werden, dass sie Tausende von Mitarbeitern auf der ganzen Welt aufnehmen kann, die von jedem unterstützten Gerät aus jederzeit und überall leicht zugänglich sind.

Was sind die geschäftlichen Vorteile eines Cloud-Arbeitsplatzes?

Ein intelligenter cloudbasierter Arbeitsbereich kann: