Cloud-Infrastruktur bezieht sich auf den Back-End-Stack von Hardware- und Softwarekomponenten - wie Server-Hardware, Speicher, Netzwerkausrüstung und Virtualisierungssoftware -, der die zugrunde liegende Schicht für die Cloud-Bereitstellungsmodelle bildet: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Container as a Service (CaaS) und Software as a Service (SaaS).

Was sind die geschäftlichen Vorteile der Cloud-Infrastruktur?

Zu den vielen geschäftlichen Vorteilen einer Cloud-Infrastruktur gehören:

Flexibilität und Skalierbarkeit. Die Cloud-Infrastruktur bietet ein hohes Maß an Flexibilität und unbegrenztem Speicherplatz, sodass Unternehmen für alles gerüstet sind.

Geschäftskontinuität. Die in der Cloud gespeicherten Daten werden auf einem anderen Server/Standort gespiegelt, so dass bei einem Ausfall eines Servers die Daten sofort gesichert sind.

Kosteneffizienz. Anwendungsmodelle, für die nur pro Nutzen zu zahlen ist, ermöglichen es Unternehmen, nur so viel Platz wie nötig zu nutzen, mit echter Transparenz und Kostenkontrollen.

Verbesserte Zusammenarbeit. Die Cloud-Infrastruktur ermöglicht es Gruppen und Gemeinschaften an verschiedenen Standorten, zusammenzuarbeiten und auf dieselben Dateien zuzugreifen, was die Zusammenarbeit erheblich verbessert.

Automatische Software-Updates. Viele Cloud-Service-Provider bieten regelmäßige Wartung, Sicherheits-Updates und rund um die Uhr verfügbare Services an.

Erhöhte Mobilität. Mit einer Cloud-Infrastruktur können Mitarbeiter von jedem Ort, zu jeder Zeit und mit jedem Gerät auf Daten und Anwendungen zugreifen.

Automatisierte Beweglichkeit. Cloud-Infrastrukturdienste sind so konzipiert, dass sie stark automatisiert sind und sich selbst bereitstellen, so dass Endbenutzer schnell und ohne manuelle Eingriffe hoch- und runterskalieren können.

Cloud-Infrastrukturdienste sind so konzipiert, dass sie stark automatisiert sind und sich selbst bereitstellen, so dass Endbenutzer schnell und ohne manuelle Eingriffe hoch- und runterskalieren können. Verbesserte Nutzererfahrung. Die Cloud-Infrastruktur erhöht die Service-Levels, reduziert Service-Ausfälle und verbessert das Kundenerlebnis.

Welche Aktivitäten sind typischerweise in der Entwicklung einer Cloud-Infrastruktur enthalten?

Cloud-Strategieentwicklung. Definieren Sie Ihre Vision und entwickeln Sie eine umfassende Roadmap, um die optimale Cloud-Bereitstellung für Ihre Chancen und Herausforderungen zu realisieren.

Cloud-Migration Schaffen Sie einen reibungslosen, nahtlosen Übergang zu Cloud-basierten Lösungen und beschleunigen Sie die Geschäftstransformation durch ein bevorzugtes Cloud-Modell. Nutzung bewährter Methoden, Migrations-Frameworks, Blueprints und Partner, um eine schnelle, risikoarme und minimal unterbrechungsfreie Cloud-Migration zu ermöglichen.

Cloud-Management und -Betrieb. Nutzen Sie eine oder mehrere As-a-Service-Optionen, um sicherzustellen, dass die Cloud-Erfahrung optimal und auf Ihre klinischen und geschäftlichen Ziele ausgerichtet bleibt. Stellen Sie sicher, dass Anwendungen und Plattformdienste in einem optimalen Zustand bleiben und dass Sie weiterhin über alle benötigten Cloud-Ressourcen verfügen, ohne für ungenutzte zu zahlen.

