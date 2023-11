Geschäftsprozessdienste (BPS)

Was sind Geschäfts­prozess­services?

Geschäftsprozessservices oder BPS sind Dienste im Zusammenhang mit der Gestaltung oder laufenden Verwaltung eines Unternehmens­workflows oder -prozesses. BPS umfasst Dienstleistungen wie Prozesserkennung und -transformation, intelligente Prozess­auto­matisierung (IPA) und Business Process Outsourcing (BPO).

Wie hilft BPO bei Marktunsicherheit?

Turbulente Zeiten bieten Unternehmen die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben. Doch in volatilen wirtschaftlichen Zeiten stehen die Ressourcen für Investitionen in neue Einnahmequellen oft nicht zur Verfügung oder die Kapitalkosten sind zu hoch. Durch die Nutzung von Business Process Services (BPS) können Unternehmen von erhöhter Flexibilität, Ausfallsicherheit und Kosteneffizienz profitieren und gleichzeitig Ressourcen für strategische Investitionen freisetzen.

Was sind die Vorteile/Nutzen von BPO?

Business Process Services (BPS) bieten viele Vorteile, die von Flexibilität, Skalierbarkeit und Kostenoptimierung bis hin zum Zugang zu Spezialkompetenzen in aufstrebenden Bereichen reichen. Beispiele beinhalten:

Erhöhter Umsatz pro Transaktion durch die Integration von KI in Bestellsysteme zur Warenkorbanalyse

Verbesserte Kunden- und Mitarbeitererfahrungen durch den Einsatz von Design Thinking bei der Prozessneugestaltung und Multi-Channel-Support – einschließlich Chat, Telefon, Social Media, E-Mail, Daten und analysegestützten Prozessen zur Erhöhung der Lösungsgeschwindigkeit

Erhöhte Rentabilität durch Kostensenkung

Erhöhte Produktivität durch Technologie-, Daten- und Prozess-Neugestaltung

Schnellere Markteinführung neuer Dienste durch spezialisierten Support, der Unternehmen beim Testen, Iterieren und Skalieren neuer Ideen unterstützt

Fortschritte in Richtung einer Kreislaufwirtschaft durch Vereinfachung und durch die Integration von Wiederverwendungs- und Recyclingkonzepten in den Betrieb

Zugang zu kompetenten Experten und modernen Betriebsprinzipien

Verbindung zu anderen Anbietern innerhalb eines bestimmten Ökosystems und gegenseitige Befruchtung von Innovationen über Domänenbereiche hinweg

Zugang zu Fähigkeiten in aufstrebenden Technologiebereichen wie künstliche Intelligenz und GenAI

Wie verbessert Automatisierung das BPO?

Im Kontext von Prozessen wird Automatisierung in Kombination mit Prozessneugestaltung und künstlicher Intelligenz (KI und GenAI) häufig als intelligente Prozessautomatisierung (IPA) bezeichnet. Zu den bemerkenswertesten Vorteilen von IPA gehört, dass es eine End-to-End-Ansicht von Unternehmen­sprozessen über Silos hinweg ermöglicht und Daten, Erkenntnisse und Menschen miteinander verbindet, um Geschäftsergebnisse zu verbessern.

Anbieter von Geschäftsprozess-Outsourcing nutzen Automatisierung zusammen mit Analysen und KI, um Kosten zu senken und die Kunden- und Mitarbeiterreise erheblich zu verbessern.

Was ist der Unterschied zwischen BPS und BPO?

Business Process Services (BPS) ist ein weiter gefasster Begriff, der auch Business Process Outsourcing (BPO) umfasst. BPS werden zwar häufig verwendet, um den Begriff „Outsourcing“ zu vermeiden, der in der Vergangenheit bei Einkäufern von Betriebsabläufen gewisse Bedenken hervorrief, umfassen jedoch Prozessoptimierung, Managed Services und Beratungsdienste, die nicht mit einem Personaltransfer zum Anbieter einhergehen. Die Art des Outsourcings von Geschäftsprozessen und der Geschäftsprozessdienstleistungen hat sich in den letzten 10 Jahren weiterentwickelt, wobei führende Anbieter als Partner einen erheblichen Mehrwert für profitables, nachhaltiges Wachstum im Vergleich zu drastischen Kostensenkungen bieten.

Kann ein Unternehmen seine Kerngeschäftsprozesse auslagern?

Ja. Während traditionelles Business Process Outsourcing (BPO) hauptsächlich Backoffice-Prozesse unterstützte, unterstützen moderne BPO-Services sowohl kritische als auch unkritische Prozesse. Beispiele beinhalten:

Finanzen und Buchhaltung

Marketing- und Vertriebsaktivitäten

Mitarbeitererfahrung

Kundendienst

Personalwesen (HR)

Wertschöpfungskette

Moderne Geschäftsprozessdienste bieten spezia­lisierte Unterstützung in branchenspezifischen Bereichen – Leistungs- und Schadensmanagement oder Umsatzzyklus im Gesundheitswesen, Vermögens- und Vermögensverwaltung im Bankwesen, Arznei­mitteltests und -entwicklung oder Regulierung und Compliance in den Life Sciences, Einzel­handels­analytik und Auftrags­management im Einzel­handel , usw.

Tiefe Branchenkenntnisse sowie die Verfügbarkeit digitaler Assets und Plattformen, die die Implemen­tierungsgeschwindigkeit beschleunigen können, sind wichtige Möglichkeiten für BPO-Anbieter, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Was sind die Schritte in BPS?

Beim Business Process Outsourcing (BPO) wird ein Vertrag mit einem Dienstleister geschlossen (Zeit-, Material- oder Ergebnisvertrag), der die Abläufe und Ressourcen für bestimmte Prozesse übernimmt.

Unternehmen, die BPO in Betracht ziehen, sollten einen Unternehmensanbieter auswählen, der ein Wachstums­partner sein kann – einen, der technologie­gestützte Prozesse, branchenspezifische digitale Beschleuniger und Talente bereitstellt und gut gerüstet ist, um seine Dienste während der Vertragslaufzeit zu modernisieren.

Vereinbarungen beginnen in der Regel mit einer Beur­teilung, um die aktuellen Prozess­anfor­derungen und die Leistung des Kunden zu verstehen. Anschließend wird ein Angebot vorgelegt, das die potenziellen Vorteile für den Kunden aufzeigt. Anschließend treten die Parteien in die Vertragsphase ein, in der die endgültigen Bedingungen, Lieferorte und Ergebnisse vereinbart werden. Als nächstes wird es eine Übergangsphase geben, in der bestehende Prozesse und Ressourcen zum Anbieter migriert werden – dieser Phase folgt entweder eine Transformationsphase oder erfolgt gleichzeitig mit ihr, in der Prozesse modernisiert werden – Prozessneugestaltung und -vereinfachung, Automatisierung und KI-Infusion . Abschließend wird eine fortlaufende Steuerung und Optimierung der Prozessleistung etabliert.

In einigen Fällen werden ausgelagerte Prozesse nach einer Transformations- und Betriebsphase durch den Anbieter wieder an den Kunden übertragen.

Wie optimieren Cloud-Dienste die Geschäftsprozesse eines Unternehmens?

Cloud-Dienste bieten eine Plattform, die ein neues Maß an Flexibilität, Skalierbarkeit und Automatisierung ermöglicht und so erhebliche Prozessverbesserungen ermöglicht. Durch den Einsatz von Cloud-Technologien können Unternehmen Abläufe rationalisieren, die Effizienz steigern und sich effektiver an veränderte Marktdynamiken anpassen. Cloud-Plattformen bieten auch Möglichkeiten für Systemdenken und eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb und über Wertschöpfungsketten hinweg.

Wie kann BPS die Effizienz steigern?

Business Process Services (BPS) können die Prozesseffizienz durch Zugriff auf erstklassiges Fachwissen, Technologie und Ressourcen verbessern, die eine bessere Geschäftsleistung fördern und Sie bei der Skalierung unterstützen. Technologien wie KI und Automatisierung können mühsame Aufgaben beseitigen, Risiken reduzieren und gleichzeitig das Mitarbeiter- und Kundenerlebnis verbessern. Da Prozesse branchenspezifisch sind, haben auf Ihre Branche spezialisierte Anbieter ihre Abläufe optimiert, um viele Kunden zu unterstützen.

Was sind moderne Geschäftsabläufe?

Moderne Geschäftsabläufe nutzen modernste Technologien, Daten, Talente und kollaborative Ökosysteme, um Innovationen voranzutreiben, betriebliche Effizienz zu erreichen und einem breiten Spektrum von Interessengruppen in einer sich schnell entwickelnden Geschäftslandschaft einen Mehrwert zu bieten. Sie basieren auf Einfachheit, Flexibilität, Kreativität und Kosteneffizienz und können mit hoher Geschwindigkeit Wirkung erzielen.