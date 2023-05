Was ist Business-Analytik?

Business Analytik ist eine Reihe von Fähigkeiten, Praktiken und Methoden, die von Unternehmen eingesetzt werden, um datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. BA nutzt statistische Analysen und iterative, kontinuierliche Untersuchungen der Daten eines Unternehmens und der vergangenen Unternehmensleistung, um Einblicke zu gewinnen und die Geschäftsplanung voranzutreiben.

Was sind die geschäftlichen Vorteile von Business Analytics?

Analytics kann ein leistungsstarkes Tool zur Geschäftsbeschleunigung sein. Mithilfe fortschrittlicher Analysen erfahren Unternehmen in allen Sektoren, ob B2B oder B2C, mehr über ihre Kunden und verwandeln diese Erkenntnisse in Umsätze und Gewinne.

Diese Erkenntnisse ermöglichen durch schnellere und bessere Analysen ein besseres Verständnis der Unternehmensleistung, sowie fundiertere Entscheidungen und Planung aufgrund der verbesserten Datenqualität. BA konzentriert sich in der Regel auf Daten und statistische Methoden, wobei ein konsistenter Satz von Metriken verwendet wird, um die vergangene Leistung zu messen und die zukünftige Geschäftsausrichtung zu steuern, so dass Unternehmen ihren Betrieb im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessern können.

Was sind die größten geschäftlichen Herausforderungen im Analytics-Bereich?

Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, Analysefunktionen effektiv zu nutzen, um das Kundenerlebnis zu gestalten, was zu verpassten Kundeneinblicken und enttäuschenden finanziellen Erträgen aus ihren Investitionen in Analyse und Informationsmanagement führt. Der Grund, warum viele Unternehmen zu kurz kommen, liegt darin, dass sie nicht einschätzen können, wo sie sich in ihren Geschäftsanstrengungen befinden, wohin sie mit Analysen führen sollen und wie sie dorthin gelangen.

Ein Teil des Problems liegt darin, zu definieren, was Analytik heute bedeutet. Viele Unternehmen betrachten die routinemäßige Berichterstattung, die sie über operative Dashboards erhalten, immer noch als Analyse. Obwohl Dashboards nützlich sind, beschreiben sie Ereignisse, die bereits aufgetreten sind, wie z. B. Trends im Laufe der Zeit. Die wirkliche Stärke der Analytik besteht darin, Ereignisse vorherzusagen und einen Weg vorzuschreiben, um bestimmte Ergebnisse zu erzielen, z. B. die Identifizierung von Kunden, deren Kreditkartenzahlungen in 60 Tagen säumig sein werden, und die anschließende proaktive Kontaktaufnahme.

Andere Beispiele sind das Erkennen von Versicherungsnehmern, die Deckungsoptionen recherchieren, ihnen dann eine Deckung anbieten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, oder das Durchsuchen von Clickstream-Daten, um kaufbereite Käufer zu identifizieren.