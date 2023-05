Gebäude-Analytik

Was sind Gebäudeanalysen?

Gebäudeanalysen sind Datenanalysen, die aus intelligenten Gebäudetechnologien wie vernetzten Sensoren, Gebäudemanagementsystemen (BMS), integrierten Arbeitsplatzmanagementsystemen (IWMS) und Internet of Things (IoT) Edge Devices gewonnen werden. Diese Technologien liefern Gebäudeeigentümern und -managern kontinuierlich wertvolle Daten über den Zustand und die Leistung von Gebäudeinfrastruktursystemen.

Was sind die geschäftlichen Vorteile der Gebäudeanalyse?

Durch die Überprüfung und Analyse von Daten, die von intelligenten Gebäudetechnologien abgerufen werden, kann die intelligente Gebäudeanalyse dabei helfen, die Systeme einer Einrichtung - Heizung, Lüftung und Klimaanlage (HVAC), Beleuchtung, Sanitäranlagen und Sicherheit/Zugang - während und nach einer Pandemie zu verwalten. Darüber hinaus kann die Gebäudeanalytik Unternehmen helfen:

Benchmarking, Bewertung und Vergleich der Leistung von Anlagen.

Präzise Prognosen und Budget-Nutzungsausgaben.

Korrelieren Sie die Parameter intelligent, um Ereignisse und Vorfälle zu untersuchen und zu erklären.

Finden Sie das richtige Gleichgewicht zwischen den Leistungsindikatoren, ohne den einen für den anderen zu opfern (z. B. Nutzerkomfort vs. Energieeffizienz).

Führen Sie vorausschauende Wartung durch, um unerwartete Geräteausfälle zu vermeiden.

Nutzen Sie Analytics-Scores, um schnell Einblicke in die Anlagenleistung zu erhalten.

Führen Sie neue Features und Funktionen ein, die Gebäudeanalysen nutzen

Wie nutzen Gebäudeanalysen die IT?

Gebäudeautomatisierungssysteme nutzen Informationstechnologie, um eine „informierte Infrastruktur“ aufzubauen, die die Ziele des Bedarfsmanagements unterstützt. Eine informierte Infrastruktur ist die Verschmelzung von Gebäudehardware und Gebäudeanalysesoftware, die es Benutzern ermöglicht, Gebäudesteuerungen auf eine Weise zu überwachen, zu messen, zu analysieren, zu kommunizieren und zu betreiben, die vor einigen Jahren noch unvorstellbar war.

Was ist eine Demand-Management-Plattform?

Eine Bedarfs­managementplattform kann verwendet werden, um kontinuierlich Informationen und Signale aus der Kunden­infrastruktur außerhalb des Unternehmens zu importieren, diese Daten zu verwertbaren Informationen zu verarbeiten, empfohlene Maßnahmen an das Gebäude zu übermitteln, das Gebäude als Teil des kontinuierlichen Prozesses zu „lesen“ und ausgewählte Informationen zuzuführen zurück über das Unternehmen hinaus.

Diese Plattform bietet die Möglichkeit, vordefinierte Strategien für eine Vielzahl von physischen Vermögenswerten zu erstellen, z. B. ganze Gebäude und bestimmte Räume in Gebäuden sowie zugrunde liegende Geräte und Energiezähler in Gebäuden. Wichtig ist, dass es Gebäudemanagern ermöglicht, den Verbrauch über Gebäudekomponenten hinweg für verschiedene Parameter wie Komfort, Belegung, Gerätetyp, Tageszeit, Preisgestaltung usw. zu variieren. Eine solche Plattform ermöglicht die automatische Synchronisierung des Energieverbrauchs mit diesen Parametern durch die Übernahme vordefinierter Wege des Lastabwurfs auf der Grundlage von Kundenverträgen. Dies bietet die Möglichkeit, automatisch zu erkennen, wann der Bedarf reduziert oder in einer vordefinierten Weise verschoben werden sollte.