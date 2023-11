Die Herausforderung

Mit Sitz in Deutschland und einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist Uniper ein weltweit führendes Unternehmen in Zeiten der Energiewende. Es gleicht Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Teilnahme am globalen Energiehandelsmarkt aus, um eine sichere Energieversorgung für über 1.000 Groß- und Industriekund:innen zu gewährleisten. In einem komplexen, risikoreichen und schnelllebigen Betriebsumfeld mussten die Mitarbeiter:innen von Uniper wichtige Entscheidungen schnell treffen. Der Zeitaufwand für die Suche nach und den Zugriff auf Daten verlangsamte jedoch die Entscheidungsfindung. Uniper benötigte eine intuitive Lösung, die Daten für jede und jeden erkennbar und zugänglich macht, egal ob am Schreibtisch oder unterwegs.